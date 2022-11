Oggi altri trasferimenti

Non si ferma l’emergenza migranti a Lampedusa (Ag) dove, grazie anche alle condizioni di bel tempo, non terminano gli sbarchi e l’hotspot continua a essere sovraffollato nonostante i continui trasferimenti.

Al centro di prima accoglienza ci sono oltre 1200 persone

Sono 1.290 i migranti sistemati al momento all’hotspot di Lampedusa che ne potrebbe accogliere massimo 350. Per oggi, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, è stato disposto dalla Prefettura di Agrigento, il trasferimento di 110 persone in mattinata e 80 in serata.

Ieri altri sbarchi

Ieri, con 10 sbarchi, sono giunti sull’isola 354 migranti. L’ultimo barchino di 5 metri, con a bordo 11 tunisini, fra cui una donna e un minore, è stato agganciato dalla motovedetta dei carabinieri.

Arrestati due presunti scafisti di un veliero

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito un fermo nei confronti di due marocchini, rispettivamente di 38 e di 41 anni accusati, in concorso tra di loro, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Veliero salpato dalla Turchia

I due facevano parte di un gruppo di altri 56 migranti, di nazionalità egiziana e siriana, giunti a bordo di un veliero battente bandiera statunitense. L’imbarcazione, partita da una località costiera nelle vicinanze della città turca di

Izmir, è stata intercettata, la notte del 29 ottobre scorso, dalla nave “Ubaldo Diciotti” della Capitaneria di Porto, a circa 90 miglia dalle coste siciliane.

Scafisti in carcere

Successivamente, i migranti sono stati fatti salire sull’unità della Guardia Costiera che li ha condotti presso il porto Commerciale di Augusta ove sono arrivati nella mattinata del 30 ottobre. Le attività investigative, avviato poco dopo lo sbarco, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due marocchini che sono stati

arrestati. Al termine degli accertamenti, i due scafisti sono stati condotti in carcere.

Situazione critica a Lampedusa

Restano in mare in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro le tre navi ong con a bordo 985 migranti. Sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee, attualmente al largo di Malta, sono 234. “Senza un posto sicuro, la salute dei sopravvissuti rischia di deteriorarsi”, afferma la responsabile dell’equipe medica.

La Geo Barents

La Geo Barents di Medici senza frontiere, che si trova nel tratto di mare a sud-est della Sicilia, ha a bordo 572 persone, compresi 66 minori. Sono 179 invece, dopo l’ultima evacuazione medica, sulla Humanity 1, al largo delle coste catanesi. E circa mille sono nell’hotspot di Lampedusa: ieri una serie di sbarchi, con l’approdo nell’isola di 331 persone. la macchina dei trasferimenti non riesce a tenere il ritmo incalzante degli approdi