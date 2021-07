In solo sei ore

A Lampedusa 7 sbarchi di migranti con 140 persone in 6 ore

con 140 persone in 6 ore Dalla mezzanotte all’alba, nell’hotspot 798 persone

In meno di un mese 47 arresti per reingresso illegale

Sette sbarchi, quattro dei quali direttamente sulla terraferma, per un totale di 140 migranti, sono avvenuti da poco prima della mezzanotte fino all’alba a Lampedusa (Ag). Tutti i gruppi sono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 798 persone a fronte di 250 posti disponibili.

Tanti sbarchi nel corso della notte

Poco prima di mezzanotte, una pattuglia della Guardia di finanza ha rintracciato a Porto Nuovo 5 tunisini, fra cui una donna: erano sbarcati con un gommone a Cala Croce. Mezz’ora dopo, i carabinieri hanno rintracciato a Sciatu Persu 61 subsahariani, fra cui una donna. Alle 2,30, la motovedetta G118 delle Fiamme gialle ha sbarcato nel molo Favarolo 14 tunisini che erano stati rintracciati a un miglio e mezzo su un’imbarcazione di 6 metri. Due ore dopo, sono giunti – dopo il trasbordo a 2 miglia, sempre sulla stessa motovedetta della Guardia di finanza – altri 15 tunisini. Alle 5, i carabinieri hanno invece bloccato in via di Ponente 18 persone, fra cui una donna e un minore. L’imbarcazione, in questo caso, non è stata ancora ritrovata. A molo Madonnina, nel frattempo, i militari della Guardia di finanza hanno bloccato 13 tunisini giunti con un barchino di 6 metri. Alle 5,35, una motovedetta delle Fiamme gialle ha sbarcato 14 tunisini che erano stati poco prima rintracciati a 1 miglio a Sud di Lampedusa.

Fermati due presunti scafisti

La Procura di Agrigento ha disposto il fermo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di un trentenne egiziano ritenuto lo scafista del barcone con 419 migranti approdato lo scorso 7 luglio a Lampedusa e di un quarantaduenne tunisino ritenuto responsabile dello sbarco di 48 immigrati, avvenuto sempre il 7 luglio. La Polizia di Agrigento ha arrestato dal 1 luglio 47 immigrati per il reato di reingresso illegale nel territorio

dello Stato e sempre dal 1 luglio ci sono stati 83 sbarchi per un totale di 2.899 migranti. Le indagini della Procura di Agrigento che è coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio, di concerto con la Dda di Palermo, continuano senza sosta per identificare i basisti e gli organizzatori dei viaggi dalla

Libia e dalla Tunisia.

In 100 lasciano hotspot Lampedusa su traghetto linea

Intanto cento migranti, donne e minori non accompagnati per la maggior parte, sono stati caricati sul

traghetto di linea che da Lampedusa (Ag) giungera’ in serata a Porto Empedocle (Ag). A disporre il trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento che ha anche gia’ stabilito l’imbarco dei migranti, arrivati nelle scorse ore, che sono stati gia’ pre-identificati e sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid. Non c’e’ pero’ ancora un numero certo e definito di quanti riusciranno a essere imbarcati nella giornata di oggi. Al momento, dopo il trasferimento dei 100 migranti con il traghetto di linea, nella struttura di prima accoglienza restano 698 persone.