Controlli nei luoghi dei vacanzieri a Lampedusa

Multe a go-go alle auto senza assicurazione, né revisione. Ma anche guida senza patente. La polizia, ieri, nel giro di un paio d’ore, ha elevato sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro, sequestrando e sottoponendo a fermo amministrativo più mezzi che violavano il codice della strada. E lo ha fatto a Lampedusa, dove la polizia si è sempre occupata principalmente del fenomeno dell’immigrazione del territorio.

Attività mirate

I poliziotti della sezione Volanti della questura di Agrigento, su indicazione del ministero dell’Interno, ieri sera hanno invece effettuato una serie di controlli. Attività mirate in quello che è un luogo di vacanza, per verificare il rispetto delle norme e della sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Codice della strada ignorato

A Lampedusa c’è una realtà dove il codice della strada è molto spesso un ignorato sia dagli isolani che dai turisti. La multe a 14 auto trovate senza revisione, 12 sono state rilevate con sistema di lettura targhe Anpr. Vale a dire delle telecamere speciali ad alta visibilità in grado di individuare le targhe delle auto irregolari. Altri 2 mezzi individuati senza revisione, ed è stata accertata anche una guida senza patente.

Tante violazioni sui sentieri dell’Etna

Non da meno i problemi di guida selvaggia anche sui sentieri dell’Etna. Nel gennaio scorso mano pesante contro chi guidava in maniera spericolata. L’attività organizzata dai carabinieri che hanno setacciato palmo a palmo le zone considerate più a rischio incidentalità. I risultati sono stati evidenti: multe per oltre 20 mila euro, patenti ritirate e un’altra cinquantina di punti decurtati. Ci sono stati anche diversi sequestri di mezzi nei casi di infrazioni più gravi. Il comando provinciale ha intensificato i pattugliamenti ed i controlli finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per residenti e turisti. Attività estesa in tutta la provincia etnea, compresa la località montana “Parco dell’Etna” nel territorio di Nicolosi.

Like this: Like Loading...