Nella giornata di ieri sono arrivati tre barchini

Sono ripresi gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Tre barchini provenienti dalla Tunisia sono arrivati al porto dell’isola con il carico di 67 passeggeri. Gli sbarchi sono avvenuti proprio negli istanti in cui l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini stava lasciando Lampedusa dopo due giorni di incontri.

Salvini, “servono i decreti sicurezza”

Prima di lasciare l’isola, Salvini aveva fatto il punto sulle migrazioni nell’isola delle Pelagie, annunciando che in caso di vittoria del centrodestra si lavorerà per ripristinare i decreti sicurezza. ll segretario della Lega non esclude il ricorso di un Commissario ad hoc per la gestione emergenziale.

Nei primi sette mesi dell’anno sono oltre 42 mila i migranti che hanno messo piede sul suolo italiano.