Il documentario

Lampedusa circumnavigata in sup

Il video di “Sup Around Sicily”

L’isola più accogliente del Mediterraneo

Lampedusa circumnavigata in sup è un’altra avventura Gioacchino Migliore e Gabriele Pizzo, impiegato il primo e fotografo e videomaker il secondo. I due sono continuamente a caccia di nuovi spunti per raccontare pezzi di Sicilia, vista a bordo di un sup. Così il team “Sup Around Sicily” è andato alla scoperta di Lampedusa.

La circumnavigazione di Lampedusa in sup

L’isola è stata circumnavigata alla scoperta della bellezza di una terra dalla bellezza che spezza il fiato. Gioacchino e Gabriele hanno raccontato in un documentario quella che è l’isola più accogliente del Mediterraneo. Come sono soliti fare hanno raccolto le immagini in un documentario pubblicato nel canale Youtube.

“Abbiamo scoperto un’isola sacra”

“Una destinazione che, per vari motivi, non è stato semplice raggiungere – raccontano i due sportivi – Eppure, a ottobre 2020, Lampedusa è stata nostra. Abbiamo scoperto un’isola sacra, in cui nessuno è solo. Dove la parola ricorrente sui sorrisi degli abitanti è accoglienza. Sulle nostre tavole abbiamo solcato uno dei mari più belli al mondo, ma una volta raggiunta la riva si è svelata ai nostri occhi una terra ricca di storia, e di storie”. Gli altri documentari fino a oggi pubblicati raccontano di un’altra bella isola siciliana, Favignana, ma anche della spiaggia di Magaggiari, nel palermitano. Da qui sono arrivati fino a San Vito Lo Capo. L’ultima “fatica è Lampedusa.

L’isola dove c’è posto per tutti

“Vogliamo raccontarvi la “nostra” Lampedusa, l’isola dove c’è posto per tutti. Tutto quello che vedrete nel nostro documentario non sarebbe stato possibile senza coloro che continuano a credere nel nostro modo di scoprire le bellezze della nostra terra: Aztron, FlyDat, Club Inner Wheel Terrae Sinus, Casa Vacanze Antichi Colori. Stiamo già programmando la prossima avventura, per raccontarvi altri mondi, altre meraviglie. Lo faremo a modo nostro, come sempre, a pelo d’acqua”.