Indaga la polizia, tracciato un primo identikit

Rapina ad un automobilista da parte di due donne a cui era stato offerto un passaggio. Sono attualmente ricercate dalla polizia. La vittima, un anziano di Licata, non ha saputo fornire molti elementi agli investigatori. Era evidentemente sotto choc.

Minacciato con un coltello

Quel che è certo è che si tratta di due giovani, verosimilmente romene o dell’Est, che in centro a Licata facevano l’autostop. Il pensionato, minacciato con un coltello, è stato condotto in aperta campagna, nei pressi della statale 115. Qui le due donne gli hanno sottratto i soldi che aveva nel portafogli, circa 300 euro, e forse anche un orologio.

Sotto choc

L’anziano è sotto choc e non è riuscito ad essere esaustivo, almeno non al momento. nel frattempo i poliziotti del commissariato di Licata hanno avviato le indagini. La polizia sta, al momento, verificando l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nel luogo dove l’anziano rapinato ha fatto salire in macchina le due donne. Si spera di poter raccogliere elementi utili per cercare di identificare le malviventi.

Il precedente a Palermo, scatta un arresto

Un caso simile era venuto a luce qualche tempo fa a Palermo. Ma non l’ha fatta franca in questo caso il malvivente. Infatti la polizia di Stato ha arrestato P.R., di 21 anni, per rapina ai danni di un automobilista. L’uomo poco dopo lo svincolo di Villagrazia di Carini aveva dato un passaggio a due giovani che dovevano andare in paese. Pochi metri e i due lo hanno afferrato al collo e lo hanno picchiato portandogli via 100 euro. I poliziotti hanno notato la macchina parcheggiata al centro di una curva in un punto molto pericoloso. Hanno trovato l’automobilista che in preda al panico urlava di avere subito una rapina. Poco distante gli agenti vedevano due giovani scappare. Uno di loro per l’appunto venne bloccato e arrestato.

