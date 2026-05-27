Una delegazione della Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) Sicilia si è recata in visita ufficiale presso la Tenenza di Favara, in provincia di Agrigento. L’incontro ha offerto l’opportunità di un confronto diretto con il Comandante della Tenenza, il Luogotenente Carica Speciale Paolino Scibetta.

Al centro del colloquio vi è stata un’analisi delle criticità operative e delle dinamiche del territorio, un’area caratterizzata da complessità legate alla presenza della criminalità organizzata. Durante il confronto è stato ribadito come l’Arma dei Carabinieri, attraverso l’attività quotidiana dei propri militari, continui a rappresentare un presidio di legalità e un punto di riferimento per la cittadinanza.

La segreteria di Usic Sicilia ha espresso il proprio ringraziamento al Comandante Scibetta, sottolineandone il profilo professionale e umano:

“La visita ci ha permesso di conoscere non solo un professionista esemplare, ma un uomo e un padre di famiglia profondamente legato ai valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri e della Nazione. Con oltre 30 anni di comando alle spalle, il Luogotenente Scibetta incarna quel sentimento di appartenenza istituzionale che è guida per tutti i colleghi”.

La sigla sindacale ha infine rinnovato la propria vicinanza a tutti i militari in forza alla Tenenza di Favara, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica.