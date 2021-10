Interventi della protezione civile

Il maltempo colpisce violentemente Sciacca. Le forti piogge e temporali, previsti anche da un avviso di allerta arancione della protezione civile regionale, hanno causato allagamenti nel centro dell’Agrigentino. Allagamenti anche nell’hub vaccinale di Sciacca e nei suoi dintorni con le strade che sono diventate fiumi. Attivata la protezione civile per gli interventi del caso.

Temporale a Palermo

E’ arrivato intorno alle 11 il previsto temporale sulla città di Palermo e puntuali sono arrivati anche i disagi in città ed in provincia. Strade allagate e trasformate in fiumi con circolazione veicolare a rilento nelle zone più trafficate. Tante la chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo.

Gravi disagi alla circolazione

Le aree del disagio sono sempre le stesse e vanno da viale Regione Siciliana, a Mondello e all’ingresso di Palermo per chi proveniva da Catania. Nella zona dello svincolo per l’ospedale Cervello, una parte della carreggiata è rimasta completamente allagata e gli automobilisti, come già avvenuto nello scorso fine settimana.

Disagi alla scuola Santo Canale

Disagi alla scuola Santo Canale di Partanna Mondello dove la strada è allagata e i genitori devono guadare un vero e proprio fiumi per andare a prendere i bambini e portarli a casa. Una situazione nota da tempo rispetto alla quale si continua a non fare nulla.

Partanna Mondello colpita dagli allagamenti

L’intera borgata di Partanna Mondello è sotto l’acqua. Si era appena riuscita a liberare l’area di via Aiace degli esiti nefasti dell’allagamento di abato scorso che si ricomincia come avviene praticamente sempre ad oggi pioggia autunnale

La protesta

“Siamo stanchi di subire allagamenti con tutti i disagi che ne conseguono, compreso i danni alle auto in sosta, alle case e ai garage” scrivono questa mattina sui social dall’Associazione Aiace.

“Ogni volta che c’è un’allerta o deve piovere incombe la paura che non succeda nulla di grave. È una vergogna 8nfinita non provvedere a risolvere una volta per tutte la questione, con le opere primarie previste nei vari piani, FSC, patto per il sud, patto per Palermo piano per le periferie, nel Rendis etc…etc…!!!”.

“Ci siamo sempre battuti, come Associazione Aiace Palermo, con denunce, proteste, cortei cittadini, audizioni nelle competenti commissioni, i risultati le risposte ipocrite di dirigenti e politici che avrebbero provveduto a risolvere le annose questioni degli allagamenti”.

Opere propagandate ma mai realizzate

“Opere propagandate in ogni campagna elettorale da uomini di destra di sinistra e di centro che avrebbero pensato ad investire nelle periferie che versano in un degrado sociale e infrastrutturale sempre più crescente, mettendo sempre più in difficoltà e a rischio il vivere civile e sicuro di noi cittadini”.

Sabato scorso l’ acqua davanti la scuola del plesso “Santocanale” in via Polibio a Partanna Mondello, in pochi minuti l’acqua è arrivata ad un’ altezza di 70 cm circa e spero questo no si ripeta, in quanto l’ Amap non ha ritenuto far aprire la paratia del “ferro di cavallo” lato Mondello, nonostante l’ allerta meteo. Una vergogna che ormai non è più sopportabile. Chiediamo a tutte le istituzioni, Regionali, Comunali, Amap, Protezione Civile, ognuno nelsuo ruolo e nelle sue competenze di agire al più presto.

Cavi elettrici tranciati e strada chiusa a Mezzojuso

In provincia la strada statale 121 Catanese è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 218 al km 219,in territorio di Mezzojuso, per consentire ad Enel di eseguire un intervento urgente finalizzato alla dismissione di un cavo elettrico tranciato. L’itinerario alternativo è segnalato in loco.

Volo dirottato

Inoltre, è stato dirottato sull’aeroporto di Catania il volo delle 10.15 proveniente da Milano Malpensa e diretto al Falcone e Borsellino di Palermo.