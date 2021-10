Per mercoledì 6 ottobre, ancora piogge e temporali

Piovaschi e rovesci temporaleschi previsti per il 5 e 6 ottobre

Per martedì 5 ottobre allerta arancione in Sicilia

Nel resto d’Italia allerta rossa su Liguria, Lombardia e Piemonte

Torna il maltempo in Sicilia. È atteso già dalla giornata di oggi 5 ottobre quando sono previsti temporali anche forti in buona parte dell’Isola con una situazione simile anche per il 6 ottobre.

Temporali, grandinate ed allerta arancione

La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi, 4 ottobre, alle 24 del 5 ottobre.

In particolare, si legge nell’avviso n.21277, “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Allerta arancione indicata nel Trapanese e nell’Agrigentino ma prevista anche nel Palermitano.

Peggioramento nel pomeriggio ed in serata

Il fronte nuvoloso si estenderà anche nel Palermitano e nel Messinese portando anche forti temporali. Di sera, invece, sono attesi rovesci temporaleschi in tutta l’isola.

Situazione che si ripercuoterà anche sui mari: molto mossi tutti i bacini occidentali. Venti da deboli a moderati.

Temperature ancora calde

Il maltempo non intaccherà le temperature che rimarranno calde. Previsti 29 gradi nel Palermitano, 27 nel Messinese, Catanese, Agrigentino e Siracusano, 25 nel Ragusano, 24 nel Trapanese e nel Nisseno, 22 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia allerta rossa su Liguria, Lombardia e Piemonte

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta rossa su parte di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Al nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e temporali quasi ovunque. Più sole solo su Emilia Romagna, cuneese e imperiese. Venti forti.

Nelle regioni centrali la giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile con rovesci a carattere sparso su Toscana settentrionale, Umbria e Lazio. Cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un graduale, ma intenso peggioramento del tempo in Campania dove sono attesi temporali forti e nubifragi con rischio allagamenti.

Per mercoledì 6 ottobre, ancora piogge e temporali

Fin dalle prime ore, la giornata di mercoledì 6 ottobre si presenterà con piogge e temporali sparsi. Al mattino schiarite nel Trapanese ma piogge sparse nel resto dell’isola e temporali nelle zone centrali. Nel pomeriggio più temporali previsti nel Palermitano, Messinese e tra il Ragusano e Nisseno. In serata, il fronte temporalesco raggiunge le coste del Catanese ed il Siracusano, piogge ovunque.

Mari da quasi calmi a mossi, in peggioramento il canale di Sicilia, molto mossi. Venti da deboli a moderati.

Temperature in discesa ma ancora calde che oscilleranno tra i 26 di Palermo ed i 19 di Enna.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con rovesci o temporali al Nordest, mentre al Nordovest il sole sarà prevalente con cielo sereno. Temperature massime tra 17 e 22°.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da rovesci o temporali a carattere sparso possibili su tutte le regioni peninsulari, cielo irregolarmente nuvoloso in Sardegna. Venti moderati.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con rovesci temporaleschi ancora possibili su gran parte della Campania e sulla Puglia centro-meridionale, più asciutto altrove.