L'avviso della protezione civile

Previsti forti temporali ed anche grandinate

Allerta arancione della protezione civile regionale per domani 5 ottobre

Previsto un peggioramento nelle ore pomeridiane ed in serata

Torna prepotentemente il maltempo in Sicilia e la protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi, 4 ottobre, alle 24 di domani, 5 ottobre. E la situazione non dovrebbe essere troppo differente anche per giorno 6.

Previsto un livello di allerta arancione

In particolare, si legge nell’avviso n.21277, “dal mattino di domani e per le successive 24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Allerta arancione indicata nel Trapanese e nell’Agrigentino ma prevista anche nel Palermitano.

Peggioramento nel pomeriggio ed in serata

Il fronte nuvoloso si estenderà anche nel Palermitano e nel Messinese portando anche forti temporali. Di sera, invece, sono attesi rovesci temporaleschi in tutta l’isola.

Situazione che si ripercuoterà anche sui mari: molto mossi tutti i bacini occidentali. Venti da deboli a moderati.

Temperature ancora calde

Il maltempo non intaccherà le temperature che rimarranno calde. Previsti 29 gradi nel Palermitano, 27 nel Messinese, Catanese, Agrigentino e Siracusano, 25 nel Ragusano, 24 nel Trapanese e nel Nisseno, 22 nell’Ennese.

Situazione simile per il 6 ottobre

Anche per mercoledì 6 ottobre sono previste piogge intense e temporali un po’ in tutta l’isola in tutto l’arco della giornata.

Il quadro Meteo

Una intensa perturbazione atlantica raggiunge la nostra Penisola portando un sensibile peggioramento del tempo. Nubi in aumento con piogge e temporali anche intensi sulla Campania in estensione alla Calabria tirrenica e alla Sicilia occidentale entro sera. Possibili nubifragi.

Nella seconda parte di settimana i venti settentrionali che seguiranno la perturbazione rinnoveranno marcate condizioni di instabilità atmosferica, apportando nuove precipitazioni anche intense su basso Tirreno, Calabria nord-orientale e zone interne della Campania.