Per sabato 2 ottobre, ancora piogge e temporali

Arriva di colpo l’autunno con piogge e temporali sparsi

Temperature in lieve calo con massime ancora, a tratti, estive

Allerta gialla in tutta l’isola per la giornata dell’1 ottobre

Piogge e temporali previsti anche per sabato 2 ottobre

Piogge, temporali sparsi ed allerta gialla. Il mese di ottobre inizia con giornate tipicamente autunnali caratterizzate da una forte instabilità. Questo dicono le previsioni Meteo.

Per la giornata di venerdì 1 ottobre, permangono attive condizioni di marcata instabilità in Sicilia con occasione per nuovi rovesci e locali temporali durante le ore centrali della giornata. Un miglioramento è atteso durante la serata. Venti deboli dai quadranti nordorientali, in locale rinforzo su Siracusano, Catanese e versante ionico calabrese.

Mari ancora a tratti mossi nella prima parte del giorno, ma con tendenza a graduale indebolimento del moto ondoso a partire dal Tirreno. Venti da deboli a moderati.

L’avviso della protezione civile regionale

La protezione civile regionale ha diffuso ieri pomeriggio un avviso di allerta gialla, valido fino alle 24 di oggi (1 ottobre), parla di precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Temperature in lieve diminuzione

Temperature in diminuzione ovunque ma con valori che rimangono ancora alti e tipicamente di fine estate. Previsti 27 gradi nel Palermitano, Messinese, Trapanese, 26 nel Siracusano ed Agrigentino, 25 nel Catanese, 24 nel Nisseno, 23 nel Ragusano, 21 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al Nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi del Nordovest, decisamente sereno sul resto delle zone e regioni.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente con cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nubi irregolari soltanto su Sardegna e Appennini, ma senza piogge.

Nel resto del sud cielo poco nuvoloso. Venti nordorientali.

Clima ancora instabile in Sicilia, il maltempo non lascerà l’isola neppure per sabato 2 ottobre. Già dalle prime ore ci saranno piogge sparse ma più intense nella zona occidentale dell’isola.

Situazione in apparente miglioramento in mattinata inoltrata ma è previsto un netto peggioramento nel pomeriggio con temporali nel Palermitano, Ennese, Catanese e piogge sparse ovunque.

Mari da quasi calmi a poco mossi. Venti da deboli a moderati.

Reggono le temperature ma tendono ad abbassarsi. Valori massimi previsti dovrebbero oscillare dai 27 gradi di Palermo ai 19 di Enna.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da una presenza via via più diffusa di nubi dai settori occidentali verso quelli orientali, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un cielo con nubi sparse sugli Appennini e in Sardegna (temprale sull’aquilano) e sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Nel resto del sud, nubi irregolari in Calabria e più sole altrove.