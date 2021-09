Per giovedì 30 settembre, temperature in lieve flessione

Per la giornata del 29 settembre, allerta gialla diramata dalla protezione civile in sei province

Attese piogge e temporali con temperature stabili, vicine ai 30 gradi

Per giovedì 30 settembre, valori massimi in leggera flessione

Piogge e temporali in gran parte della Sicilia, soprattutto nella zona orientale dell’isola. La giornata del 29 settembre è contraddistinta da un tempo instabile e dall’allerta gialla in sei province.

L’avviso della protezione civile regionale

Per la giornata del 29 settembre, la protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla valido in sei province. Nel Palermitano, Catanese, Messinese, Ragusano, Siracusano ed Ennese sono previste precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati”.

Miglioramento nel corso della giornata

Tuttavia tali condizioni dovrebbero migliorare già nel pomeriggio quando le precipitazioni dovrebbero attenuarsi e rimanere, tuttavia, presenti, nel Ragusano e Siracusano mentre nelle ore serali piogge di lieve entità sono previste nel Messinese.

Mari da quasi calmi a mossi; tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia. Venti moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi su tutta la Sicilia, in graduale attenuazione.

Temperature stabili

Valori massimi stabili ed ancora caldi. Previsti 28 gradi nell’Agrigentino, 27 nel Palermitano, Siracusano e Nisseno, 26 nel Catanese, Messinese, Trapanese e Ragusano, 25 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso in pianura e più coperto sulle Alpi centro- orientali e con rovesci.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, a parte qualche nube sparsa su basso Lazio e rilievi abruzzesi e molisani, per il resto il sole sarà prevalente e il cielo sereno.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso su Calabria e Basilicata. Qualche rovescio potrà interessare i settori appenninici. Altrove, più sole e cielo poco nuvoloso.

Per giovedì 30 settembre, temperature in lieve flessione

Nubi sparse e possibili precipitazioni in Sicilia per giovedì 30 settembre. Al mattino nuvole ovunque ma nel pomeriggio peggioramenti attesi nel Catanese con possibili piogge. In serata nuvole a tappeto e possibili precipitazioni anche nel Messinese.

Mari da quasi calmi a mossi. Venti da deboli a moderati. Temperature in lieve flessione: 28 gradi nell’Agrigentino, 27 nel Siracusano, 26 nel Palermitano, Catanese, Messinese, Trapanese e Nisseno, 25 nel Ragusano, 23 nell’Ennese.

Nel nord Italia giornata caratterizzata da un tempo più compromesso al Nordest dove ci saranno molte nubi e qualche pioggia irregolare. Soleggiato altrove. Temperature massime tra 20 e 24°C.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile sulle regioni adriatiche dove ci saranno rovesci a carattere sparso. Tempo decisamente soleggiato invece sul resto delle regioni.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con la probabilità di rovesci temporaleschi a tratti molto forti su gran parte delle regioni peninsulari, meno lungo le coste campane, in Puglia.