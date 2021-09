Per giovedì 23 settembre, temperature in calo

Per il 22 settembre, allerta gialla della protezione civile regionale in quattro province

Piogge, possibil temporali e temperature che scendono leggermente

Per il 23 settembre, situazione simile con valori massimi ancora in flessione

Nuvole e piogge. Torna il clima instabile in Sicilia per le giornate del 22 e del 23 settembre. L’autunno inizia con qualche precipitazione e temperature leggermente meno calde ma ancora su valori tipicamente estivi in molte province dell’isola.

Allerta gialla in quattro province

Per la giornata del 22 settembre è prevista allerta gialla in quattro province dell’isola: nel Palermitano, Messinese, Ennese e Catanese. L’avviso 21264 indica infatti precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici e zone interne della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Situazione Meteo

Al mattino nuvoloso ovunque e possibili piogge nel Catanese e Messinese oltre che nelle zone interne del Trapanese. Nel pomeriggio piogge e possibili temporali nella zona orientale dell’isola. Nelle ore serali il fronte piovoso si potrebbe spostare anche nel Siracusano.

Mari da quasi calmo a poco mosso. Venti da deboli a moderati da est-nord-est, con rinforzi fino a localmente forti.

Le temperature scendono leggermente

Valori massimi ancora estivi ma in leggera flessione. Agrigento con i suoi 31 gradi previsti è la città più calda. Poi 30 gradi a Caltanissetta, 29 a Ragusa e Trapani, 28 a Messina e Siracusa, 27 a Catania, Palermo ed Enna.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo spesso coperto al Nordest e con nubi irregolari sui settori alpini e prealpini. Clima mite.

Al centro, la giornata trascorrerà con il sole prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo sereno o con nubi sparse soltanto sugli Appennini. Molte nubi sulla Sardegna, ma tempo asciutto.

Nel resto del sud, la giornata risulterà prevalentemente asciutta e soleggiata ovunque.

Per giovedì 23 settembre, temperature in calo

Sole, nuvole e pioggia. Situazione Meteo ancora molto varia in Sicilia. Al mattino zone occidentali soleggiate ma cielo nuvoloso a Palermo. Nuvole più dense nel Nisseno, Catanese, Ennese e possibili piogge nel Ragusano e nel Siracusano. Nelle ore pomeridiane possibile peggioramento nelle zone centrali con piogge nell’Ennese e nel Catanese. Precipitazioni che diminuiscono di intensità di sera.

Mari da quasi calmi a mossi. Venti da deboli a moderati.

Temperature ancora in flessione ma ancora su valori massimi prettamente estivi nella stragrande maggioranza delle province. Le massime dovrebbero andare dai 30 gradi di Trapani ai 21 di Enna.

Nel nord Itali, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con sole prevalente e cielo con nubi diffuse sulle Prealpi e più sereno sul resto delle zone. Clima mite.

Al centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con nubi sparse soltanto lungo le coste del Lazio.

Nel resto del sud condizioni di tempo instabile sul reggino nel corso del giorno, con locali precipitazioni; altrove invece avremo un maggiore e più ampio soleggiamento.