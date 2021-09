Per martedì 22 settembre temperature meno calde

Scendono le temperature nell’isola anche se i valori massimi sono ancora estivi

Possibili piogge di lieve entità nel Palermitano, Catanese ed Agrigentino

Per martedì 22 settembre, valori massimi ancora in flessione

Temperature in lieve calo, nuvole più diffuse e possibili piogge. Queste in sintesi le previsioni Meteo in Sicilia per le giornate del 21 e 22 settembre che segnano – da calendario – l’arrivo dell’autunno.

Per il 21 settembre, nelle prime ore cielo nuvoloso ovunque e precipitazioni di lieve entità nel Trapanese e nell’Agrigentino nelle prime ore della giornata. In mattinata piogge nel Palermitano, nel Catanese e nell’Agrigentino. Situazione simile anche nel pomeriggio mentre in serata ci saranno dei miglioramenti.

Mari da quasi calmi a poco mossi. Venti da deboli a moderati e localmente forti dai quadranti orientali sulle zone costiere.

Temperature meno calde

Scendono le temperature anche se supereranno i 30 gradi in alcune città. Città più calda Agrigento con 33 gradi, poi 30 gradi a Trapani e Caltanissetta, 29 a Catania, Siracusa, Ragusa, 27 a Palermo, Enna e Messina.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un tempo incerto sul Triveneto e sulle zone alpine, settori dove potrà piovere. Altrove, cielo poco nuvoloso. Temperature massime tra 21 e 26 gradi.

Centro, la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il sole splenderà in un cielo sereno o con nubi sparse solo su Umbria, Marche e alta Toscana. Temperature massime tra 22 e 28°C.

Nel resto del Sud, giornata caratterizzata da un cielo poco nuvoloso su Calabria, prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi.

Per martedì 22 settembre

Poco nuvoloso nella mattinata, nel pomeriggio possibili precipitazioni nel Messinese, Catanese ed in alcune zone interne dell’isola. Cielo coperto in serata nella maggior parte della regione, possibili piogge ancora nel Catanese.

Mari poco mossi. Venti da deboli a moderati.

Temperature ancora in lieve flessione ma generalmente su livelli ancora di fine estate. Previsti 30 gradi nel Trapanese e nell’Agrigentino. Poi, 27 nel Nisseno, Siracusano, Ragusano e Messinese; 26 nel Palermitano e Catanese, 24 nell’Ennese.

Nel nord Italia, giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di qualche precipitazione su Piemonte e Liguria occidentali e in Lombardia. Altrove, cielo irregolarmente nuvoloso, ma più asciutto.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo su Toscana, Umbria e Marche con l’arrivo di rovesci temporaleschi, possibili pure su Sardegna orientale.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto. Temperature massime comprese tra 23 e 28 gradi.