Per lunedì 6 settembre, ancora tempo instabile

Ancora piogge e temporali caratterizzeranno le giornate del 5 e 6 settembre

Allerta gialla della protezione civile regionale per le province di Catania e Messina

Valori massimi in lieve flessione e nella media stagionale

Nuvole, piogge e temporali di fine estate. Ancora instabilità Meteo in Sicilia per le giornate del 5 e del 6 settembre ma con temperature ancora calde anche se in lieve discesa. Nuova allerta gialla nell’Isola ma questa volta solo nel Catanese e nel Messinese.

In particolare per domenica 5 settembre le previsioni indicano precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare su Sicilia nordorientale.

Nella mattinata sono previste piogge nel Messinese, mentre in serata sono previste piogge nel Catanese e nel Siracusano.

Venti localmente forti dai quadranti settentrionali, moderati settentrionali con rinforzi sui settori ionici. Mari localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Temperature in lieve ribasso

Temperature senza variazioni di rilievo ma in lieve ribasso. Nelle tre città prese a campione dalla protezione civile regionale nell’avviso 195 relativo al rischio incendi ed ondate di calore, Catania con 33 gradi di massima percepita viene indicata come la città siciliana più calda.

A Messina sono previsti 30 gradi, 29 a Palermo. Nessuna allerta per ondate di calore come ormai accada da diversi giorni. Valori tipici del periodo di fine estate.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso sui settori alpini centro-occidentali, anche con isolati temporali pomeridiani, sole altrove. Temperature stazionarie.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni, salvo temporali sul frusinate.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un tempo instabile sulla Puglia centro- meridionale, in Lucania e sulla Calabria, sul resto delle regioni peninsulari avremo nubi sparse.

Per lunedì 6 settembre, ancora tempo instabile

Per domani, lunedì 6 settembre, ancora clima instabile nell’isola. Mattino potrebbe essere condizionato da molte nuvole un po’ ovunque ma potrebbero esserci piogge nel Messinese e nubi nel Ragusano. Nelle ore pomeridiane, condizioni in peggioramento nella parte centro-orientale dell’isola: previste piogge nel Catanese, temporali nel Siracusano e Ragusano. Possibili precipitazioni anche nell’Agrigentino. Nuvoloso o poco nuvoloso nelle altre zone della Sicilia.

Venti da deboli a moderati. Mari da poco mossi a poco mossi quasi ovunque. Temperature estive, sui 30 gradi nei valori massimi. Previsti 29 gradi nel Palermitano, Messinese, Siracusano ed Agrigentino. Enna e Ragusa le città meno calde, previsti 26 gradi.

Nel nord italia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordest e prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Rare precipitazioni sulle Alpi lombarde.

Nel centro giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi sparse su basso Lazio e rilievi abruzzesi e molisani, sarà più sereno altrove.

Nel resto del sud, giornata trascorrerà con un graduale e via via più forte peggioramento del tempo con temporali violenti su Puglia, Basilicata e Calabria.