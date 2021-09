L'avviso della protezione civile regionale

Domani 1 ottobre avviso di allerta gialla per tutte le province dell’isola

Previsti temporali sparsi ed un lieve abbassamento delle temperature

Rovesci attesi nelle ore centrali della giornata, miglioramento previsto in serata

L’autunno sembra arrivare prepotentemente. Peggiorano, infatti, le condizioni Meteo in Sicilia ed arriva l’allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola per domani 1 ottobre. La protezione civile regionale ha infatti, diffuso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali.

L’avviso della protezione civile regionale

L’avviso, valido fino alle 24 di domani 1 ottobre, parla di precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Previsti i temporali su buona parte dell’isola soprattutto nelle ore pomeridiane. La situazione dovrebbe migliorare leggermente in serata.

Il quadro Meteo

Permangono attive condizioni di marcata instabilità tra Campania, Calabria e Sicilia con occasione per nuovi rovesci e locali temporali durante le ore centrali della giornata. Un miglioramento è atteso durante la serata. Venti deboli dai quadranti nordorientali, in locale rinforzo su Siracusano, Catanese e versante ionico calabrese. Mari ancora a tratti mossi nella prima parte del giorno, ma con tendenza a graduale indebolimento del moto ondoso a partire dal Tirreno.

Temperature in lieve diminuzione

Temperature in diminuzione ovunque. Previsti 27 gradi nel Palermitano, Messinese, Trapanese, 26 nel Siracusano ed Agrigentino, 25 nel Catanese, 24 nel Nisseno, 23 nel Ragusano, 21 nell’Ennese.