Per venerdì 1 ottobre, ancora temporali e temperature in discesa

Condizioni climatiche in peggioramento, scendono lievemente le temperature

Attese piogge ma anche temporali in diverse zone dell’isola

Per l’1 ottobre previsto un ulteriore peggioramento con rovesci anche più intensi

Il quadro meteo in Sicilia tende al peggioramento per le giornate del 30 settembre e dell’1 ottobre con nubi sparse e piogge ovunque nell’isola. Clima decisamente più autunnuale con temperature ancora alte ma in discesa.

Per il 30 settembre sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell’isola con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Clima variabile in mattinata nel Palermitano, piogge previste nel Messinese e nel Catanese. Nel pomeriggio previsto graduale peggioramento in molte zone della Sicilia con piovaschi più consistenti nel Siracusano e piogge nella zona centro orientale dell’isola. In serata nuvole a tappeto e piogge ovunque.

Mari da quasi calmi a poco mossi; molto mosso lo Stretto di Sicilia. Venti da deboli a moderati; localmente forti settentrionali sui settori occidentali.

Temperature in lieve diminuzione

Scendono – sia pur di poco – le temperature massime: previsti 29 gradi nell’Agrigentino, 27 nel Palermitano, Siracusano e Trapanese, 26 nel Catanese, Messinese, Nisseno, 25 nel Ragusano, 22 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo più compromesso al Nordest dove ci saranno molte nubi e qualche pioggia irregolare. Soleggiato altrove. Temperature massime tra 21 e 24°C.

Centro, la giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile sulle regioni adriatiche dove ci saranno rovesci a carattere sparso. Tempo decisamente soleggiato invece sul resto delle regioni.

Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con la probabilità di rovesci temporaleschi a tratti molto forti su gran parte delle regioni peninsulari, meno lungo le coste campane, in Puglia.

Per venerdì 1 ottobre, ancora temporali e temperature in discesa

Temperature in discesa e piogge nelle zone centrali dell’isola. Queste le previsioni Meteo per la giornata di venerdì 1 ottobre nell’isola. Mattinata con cielo nuvoloso e piogge di lieve entità sparse, netto peggioramento nelle ore pomeridiane con previsioni di temporali nelle zone interne dell’Isola. In serata parziale miglioramento nelle zone sopraindicate e piogge attese nell’Agrigentino.

Mari da quasi calmi a poco mossi. Venti da deboli a moderati.

Temperature in diminuzione ovunque. Massime previste comprese tra i 27 gradi di Agrigento ed i 21 di Enna.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi del Nordovest, decisamente sereno sul resto delle zone e regioni.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente con cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nubi irregolari soltanto su Sardegna e Appennini, ma senza piogge.

Nel resto del sud, infine, sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso. Venti nordorientali.