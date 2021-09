Per mercoledì 29 settembre temperature stabili ma massime in flessione

Cielo coperto in buona parte della Sicilia per il 28 settembre

Piogge deboli e temperature leggermente in discesa

Per il 29 settembre valori stabili ma massime in flessione

Cielo coperto e piogge di lieve entità in buona parte dalla Sicilia, temperature in discesa. Queste le previsioni Meteo per la giornata del 28 settembre mentre per il giorno successivo la situazione dovrebbe migliorare in gran parte dell’isola anche se i valori massimi saranno stabili e tendenzialmente meno caldi.

Per il martedì 28 settembre sono attese le nuvole e qualche precipitazione fin dal mattino nel Palermitano e nel Messinese. Le piogge nell’isola saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale nella zona occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori nord-orientali

Piogge nel pomeriggio anche nel Ragusano e Siracusano. Nelle ore serali precipitazioni previste ancora nel Palermitano e nel Messinese mentre nel resto dell’isola previsto cielo nuvoloso.

Mari da quasi calmi a poco mossi, poi da quasi calmi a mossi. Localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia

Venti da deboli a moderati, tendenti a localmente forti nord-occidentali sulla Sicilia meridionale.

Massime in discesa

Valori massimi in discesa nell’isola ma ancora piuttosto caldi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 29 a Catania, 28 a Ragusa e Siracusa, 27 a Palermo, Messina e Caltanissetta, 26 a Trapani, 24 ad Enna.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da qualche foschia mattutina sulle zone pianeggianti e nubi sparse sui settori alpini. In serata temporali forti sulle Alpi di Piemonte e Lombardia.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da condizioni di ampio soleggiamento un po’ ovunque, solo su Abruzzo e Molise il cielo si presenterà con molte nubi, ma senza piogge importanti.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso. Nel corso del pomeriggio potrà scoppiare qualche temporale sulla Calabria.

Per mercoledì 29 settembre temperature stabili

Cielo poco nuvoloso per mercoledì 29 settembre, mentre nel pomeriggio sono previste precipitazioni nelle zone sudorientali dell’isola nel Ragusano e Siracusano ma anche nel Catanese. Poco nuvoloso e nubi sparse nella sera con possibili piogge nel Messinese.

Mari da quasi calmi a poco mossi. Venti da deboli a moderati.

Temperature stabili ma tendenti al ribasso. Massime andranno dai 28 gradi di Caltanissetta ai 24 di Enna.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso in pianura e più coperto sulle Alpi centro- orientali e con rovesci.

Al centro giornata contraddistinta dal bel tempo, a parte qualche nube sparsa su basso Lazio e rilievi abruzzesi e molisani, per il resto il sole sarà prevalente e il cielo sereno.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso anche su Calabria e Basilicata. Qualche rovescio potrà interessare i settori appenninici. Altrove, più sole e cielo poco nuvoloso.