Maggiore attenzione a Palermo, Catania e Messina

Allerta arancione per domani 11 settembre a Palermo, Catania e Messina

Gialla nelle altre province dell’isola, temporali e più intensi, previsti disagi

Venti tendenti a forti nord-occidentali, Stretto di Messina e Tirreno molto mossi

Continua senza sosta il clima instabile in Sicilia che caratterizza un inizio settembre ed un fine estate piovoso nell’isola. Condizioni Meteo in peggioramento per la giornata di domani, sabato 11 settembre, con conseguente allerta arancione a Palermo, Catania e Messina e gialla nelle altre sei province.

Condizioni avverse

Dal primo mattino di domani, dunque, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori nord-orientali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L’avviso della protezione civile regionale

Lo si apprende dall’avviso diramato in giornata da parte della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono attese, infatti, precipitazioni “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori centrosettentrionali”.

A concludere il quadro Meteo, i venti, tendenti a forti nord-occidentali, ed i mari, molto mosso, temporaneamente agitato, lo Stretto di Sicilia; molto mosso localmente il Tirreno. Temperature massime, invece, in leggero calo. I valori si attesteranno in alcune città vicini ai 30 gradi. Indicazioni valide fino alla mezzanotte dell’11 settembre.

Allerta meteo nel resto del sud

Anche il resto del sud sarà interessato dall’allerta meteo. Una perturbazione sul mar Tirreno raggiungerà nelle prossime ore le regioni meridionali portando piogge e temporali, in particolare su Calabria e Basilicata. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalle prime ore di sabato 11 settembre precipitazioni sparse, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati fa grandine, fulmini e forti raffiche di vento, su Campania e in estensione a Basilicata, Calabria, Puglia.

Il Dipartimento ha anche valutato una allerta rossa sul versante ionico della Calabria mentre è allerta arancione sul resto della Calabria e su parte di Basilicata e Puglia oltre che, come già accennato, in Sicilia.