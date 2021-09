Il Meteo in Sicilia, temporali e schiarite, temperature in lieve ribasso – LE PREVISIONI

Redazione di

10/09/2021

Continua il clima instabile nell’isola, previsti temporali e schiarite ovunque Temperature ancora calde ma tendenti al ribasso Condizioni meteo in peggioramento per la giornata dell’11 settembre Piogge, temporali e schiarite ma in peggioramento. Le condizioni meteo in Sicilia prevedono ancora un clima variabile con temperature ancora calde ovunque tendenti al ribasso per i giorni del 10 e dell’11 settembre. Per venerdì 10 settembre, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli puntualmente moderati. In particolare, cielo nuvoloso al mattino e precipitazioni previste nel Catanese, Siracusano e Ragusano con graduale peggioramento nelle ore pomeridiane. Previsti, infatti, rovesci temporaleschi nel Palermitano, Trapanese e nel Catanese, piogge nelle zone interne dell’Agrigentino e Ennese e Siracusano. In serata, il fronte temporalesco dovrebbe estendersi e spostarsi in tutta la zona cento-orientale e quindi nel Messinese, Ennese e Catanese. Piogge nel Palermitano e nell’Ennese. Venti deboli e moderati, mari da quasi calmi a poco mossi, poi da calmi a mossi. In particolare molto mossi lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno settore ovest. Il caldo rimane I valori massimi rimangono sempre generalmente alti e con temperature di 30 gradi nel Trapanese ed Agrigentino, 29 nel Palermitano, 28 nel Siracusano, 27 nel Messinese e Catanese, 25 nel Nisseno, 23 nell’Ennese. Nel resto d’Italia Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso sui confini alpini, anche con piovaschi. Cielo poco nuvoloso o a tratti con nubi sparse sul resto delle regioni. Al centro, giornata contraddistinta da un peggioramento via via più diffuso sulla Sardegna dove scoppieranno numerosi temporali forti. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso. Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo sulla Calabria con temporali a carattere sparso. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato. Per sabato 11 settembre, condizioni in peggioramento La giornata di sabato 11 settembre confermerà ulteriormente il clima instabile che caratterizza questo periodo di fine estate. Cielo nuvoloso e piogge nella zona sudorientale dell’isola fin dalle ore notturne con peggioramento al mattino quando dovrebbero già manifestarsi i primi temporali di giornata nel Catanese e piogge in molte zone della Sicilia. Precipitazioni e temporali ovunque, invece, al pomeriggio quando praticamente tutta l’isola sarà interessata da piogge di varia intensità. Situazione stabile in serata ma l’intensità delle precipitazioni dovrebbe calare. Venti deboli e moderati; mari da calmi a mossi in peggioramento nel corso della giornata fino a molto mossi nel Trapanese. Le temperature, invece, saranno lievemente in discesa con massime che oscilleranno tra i 29 di Messina ed i 22 di Enna. Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di temporali sull’arco alpino, specie entro-orientale. Sul resto delle regioni cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto al Nordest. Centro, giornata sarà contraddistinta da una mattinata con ultimi temporali sulla Sardegna orientale, bel tempo altrove. Pomeriggio con temporale sull’aquilano, nubi sparse altrove. Nel resto del sud peggioramento del tempo all’insegna di rovesci temporaleschi anche molto forti su Calabria, Basilicata e Puglia meridionale. Piogge in Campania.

Continua il clima instabile nell’isola, previsti temporali e schiarite ovunque

Temperature ancora calde ma tendenti al ribasso

Condizioni meteo in peggioramento per la giornata dell’11 settembre

Piogge, temporali e schiarite ma in peggioramento. Le condizioni meteo in Sicilia prevedono ancora un clima variabile con temperature ancora calde ovunque tendenti al ribasso per i giorni del 10 e dell’11 settembre.

Per venerdì 10 settembre, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli puntualmente moderati.

In particolare, cielo nuvoloso al mattino e precipitazioni previste nel Catanese, Siracusano e Ragusano con graduale peggioramento nelle ore pomeridiane. Previsti, infatti, rovesci temporaleschi nel Palermitano, Trapanese e nel Catanese, piogge nelle zone interne dell’Agrigentino e Ennese e Siracusano.

In serata, il fronte temporalesco dovrebbe estendersi e spostarsi in tutta la zona cento-orientale e quindi nel Messinese, Ennese e Catanese. Piogge nel Palermitano e nell’Ennese.

Venti deboli e moderati, mari da quasi calmi a poco mossi, poi da calmi a mossi. In particolare molto mossi lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno settore ovest.

Il caldo rimane

I valori massimi rimangono sempre generalmente alti e con temperature di 30 gradi nel Trapanese ed Agrigentino, 29 nel Palermitano, 28 nel Siracusano, 27 nel Messinese e Catanese, 25 nel Nisseno, 23 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso sui confini alpini, anche con piovaschi. Cielo poco nuvoloso o a tratti con nubi sparse sul resto delle regioni.

Al centro, giornata contraddistinta da un peggioramento via via più diffuso sulla Sardegna dove scoppieranno numerosi temporali forti. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo sulla Calabria con temporali a carattere sparso. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.

Per sabato 11 settembre, condizioni in peggioramento

La giornata di sabato 11 settembre confermerà ulteriormente il clima instabile che caratterizza questo periodo di fine estate.

Cielo nuvoloso e piogge nella zona sudorientale dell’isola fin dalle ore notturne con peggioramento al mattino quando dovrebbero già manifestarsi i primi temporali di giornata nel Catanese e piogge in molte zone della Sicilia. Precipitazioni e temporali ovunque, invece, al pomeriggio quando praticamente tutta l’isola sarà interessata da piogge di varia intensità. Situazione stabile in serata ma l’intensità delle precipitazioni dovrebbe calare.

Venti deboli e moderati; mari da calmi a mossi in peggioramento nel corso della giornata fino a molto mossi nel Trapanese.

Le temperature, invece, saranno lievemente in discesa con massime che oscilleranno tra i 29 di Messina ed i 22 di Enna.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di temporali sull’arco alpino, specie entro-orientale. Sul resto delle regioni cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto al Nordest.

Centro, giornata sarà contraddistinta da una mattinata con ultimi temporali sulla Sardegna orientale, bel tempo altrove. Pomeriggio con temporale sull’aquilano, nubi sparse altrove.

Nel resto del sud peggioramento del tempo all’insegna di rovesci temporaleschi anche molto forti su Calabria, Basilicata e Puglia meridionale. Piogge in Campania.