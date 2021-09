Per mercoledì 8 settembre, ancora condizioni variabili

Ancora piogge e temporali in Sicilia

Temperature calano ma il caldo resta

Allerta gialla in sei province dell’isola

Piogge, temporali, allerta gialla in sei province. Ancora clima instabile in Sicilia che per le giornate del 7 e dell’8 settembre avrà condizioni meteorologiche variabili con temperature in leggero calo attestandosi su valori tipici stagionali di fine estate.

Nelle prime ore di martedì 7 settembre sono previste piogge nel Palermitano e rovesci temporaleschi nel Messinese. Nuvoloso nel resto dell’isola. In mattinata, le piogge si estendono anche nella zona centro orientale dell’isola con fenomeni, oltre che nel Messinese, anche nel Catanese, Siracusano e Ragusano. Peggioramento nel pomeriggio con temporali previsti nell’Ennese, Ragusano, Catanese e Messinese, piogge anche nell’Agrigentino, nuvoloso ovunque. In serata i rovesci dovrebbero attenuarsi tuttavia, sono previste piogge nel Messinese e nel Ragusano.

Venti localmente forti nord-orientali sui settori ionici. Mari, localmente molto mosso lo Ionio.

Temperature in lieve diminuzione

I valori massimi tendono ad una flessione ma rimarrà il caldo di fine estate con temperature prossime ai 30 gradi. Palermo la più calda con 29 gradi previsti, Siracusa, Messina e Trapani 28, Catania ed Agrigento 27, Ragusa e Caltanissetta 26, Enna la più fresca con i suoi 21 gradi previsti.

Allerta gialla

La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. In particolare, la nota dà attenzione alle precipitazioni. “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul versante meridionale dei settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli”.

Allerta gialla, quindi, nelle zone del Messinese, Catanese, Siracusano, Ragusano, Ennese e Nisseno.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso salvo nubi sparse al Nordovest. Temperature massime tra 25 e 30 gradi.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno in Toscana e poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora con la possibilità di temporali anche molto forti sulla Calabria, nubi irregolari sul resto delle regioni.

La giornata di mercoledì 8 settembre presenterà condizioni meteo simili ma le precipitazioni ed i temporali potrebbero essere meno intensi.

Previste nelle ore del mattino piogge nel Messinese, cielo nuvoloso altrove. Precipitazioni più forti nel pomeriggio e fenomeni temporaleschi previsti nella zona centro orientale dell’isola, in particolar modo nel Catanese, nel Ragusano e Siracusano, piogge nell’Ennese e nell’Agrigentino. In serata la situazione dovrebbe migliorare ma piogge previste nel Siracusano, Ennese, Ragusano ed Agrigentino.

Venti tra deboli e moderati. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Temperature sostanzialmente stabili e vicine ai 30 gradi che oscilleranno tra i 29 gradi di Palermo ed i 22 gradi di Enna.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso sui settori centro- occidentali e decisamente più sereno su quelli orientali. Non sono attese precipitazioni.

Nel centro, giornata contraddistinta da un cielo con nubi irregolari soprattutto sugli Appennini e sul Sud Sardegna, sarà poco nuvoloso sul resto dei settori. Venti meridionali.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con l’arrivo di qualche temporale sulle coste ioniche della Calabria per il resto il bel tempo sarà prevalente, ma con nubi irregolari.