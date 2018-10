la denuncia dell'associazione mareamico

Il vento e le forti mareggiate provenienti dai quadranti meridionali hanno provocato gravi danni nella fascia costiera agrigentina. Lo denuncia l’associazione ambientalista MareAmico.

Ad Eraclea Minoa l’erosione costiera continua ad avanzare e un’altra fascia di boschetto è caduta in mare e si è persa per sempre.

Sgombrato anche un locale a mare: era troppo rischioso restare li. Purtroppo i tempi della natura non coincidono con la lentezza della burocrazia!

Alla Scala dei turchi la forte mareggiata ha disancorato e danneggiato la passerella, che ora è in balia delle onde.

Danni anche al porticciolo turistico di San Leone. Ecco i video:

Eraclea Minoa: https://www.facebook.com/835808973122116/videos/731719023851120/

Scala dei turchi: https://www.facebook.com/835808973122116/videos/276255756349909/

Porticciolo di San Leone: https://www.facebook.com/mareamico.agrigento.5/videos/723846751282501/