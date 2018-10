I disagi del maltempo

Il forte vento che ha creato disagi a molti voli in arrivo e partenza all’aeroporto “Falcone-Borsellino” di Palermo non ha risparmiato la squadra di calcio rosanero che doveva decollare nel pomeriggio per raggiungere la sede del ritiro pre-gara in vista della partita di domani sera alle 21 a Carpi.

Il volo per Bologna che avrebbero dovuto prendere i rosanero è stato cancellato e la squadra è rimasta a terra. I responsabili della logistica del club, però, hanno già riprotetto la squadra predisponendo un nuovo volo che partirà in serata. La squadra si è trasferita in un hotel di Cinisi, nel pomeriggio ha riposato e, dopo la cena che sarà all’orario precedentemente programmato secondo le rigide tabelle dello staff medico e dei preparatori atletici, in serata si recherà nuovamente in aeroporto per raggiungere l’Emilia. Anche alla vigilia della partita di Lecce il Palermo aveva dovuto fare i conti con dei problemi sui piani di volo.