pioggia di solidarietà

Una busta con due proiettili, una immagine sacra e una foto di Papa Francesco con in mano una bambina per Margherita La Rocca Ruvolo, deputata dell’Ars e presidente della commissione Sanità. A consegnarla ieri mattina alla parlamentare di Forza Italia a Sala d’Ercole, che è anche sindaco di Montevago, è stato il portalettere del Comune agrigentino. L’intimidazione subita è stata denunciata ai carabinieri.

Condannato il deplorevole gesto

“Quanto accaduto all’on. Margherita La Rocca Ruvolo ha dell’incredibile. Una persona perbene, tra le più garbate, composte e competenti che ho avuto modo di conoscere in Parlamento. Una deputata ineccepibile, che anche in commissione salute, in cui ricopre il ruolo di Presidente, non si è mai risparmiata, soprattutto in questi ultimi anni di pandemia. A lei piena solidarietà. A nome del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, non si può che condannare il deplorevole gesto. La busta contenente proiettili e immagini sacre, recapitata presso la sede del palazzo municipale di Montevago è ignobile. Auspichiamo che la giustizia possa in tempi rapidi fare il suo corso, per risalire ai colpevoli e consegnarli alla legge”. Lo afferma in una nota di solidarietà il capogruppo Tommaso Calderone, a nome di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars.

Musumeci: «A Margherita la solidarietà mia e della giunta regionale» “Quella della intimidazione è – purtroppo – ormai divenuta una pratica costante messa in atto nei confronti di esponenti politici e amministratori che ogni giorno, con il loro operato, contrastano mafia e ogni tipo di malaffare. A Margherita La Rocca Ruvolo la solidarietà mia e della giunta regionale£. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Miccichè: “Piena solidarietà e vicinanza”

“Piena solidarietà, affetto e vicinanza a Margherita La Rocca Ruvolo, destinataria di una busta contenente due proiettili e immagini sacre. Chi si nasconde dietro l’anonimato è un vile. Sono sicuro che Margherita non si farà intimidire da questo gesto inconsulto e che continuerà a lavorare con la stessa determinazione di sempre”. Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

Vicinanza dall’Anci

“Esprimiamo solidarietà a Margherita La Rocca Ruvolo per il vile messaggio intimidatorio che ha ricevuto ma che di certo non fermerà il suo impegno politico e la sua azione amministrativa. Siamo certi che il sindaco di Montevago reagirà con coraggio e continuerà a lavorare nell’interesse dei suoi concittadini”. Lo hanno detto Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia.