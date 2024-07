Finalmente a San Filippo Del Mela è possibile fare la spesa al Max!

I clienti del punto vendita di Via Aldo Moro, 19 scopriranno nel loro supermercato di quartiere la qualità dei reparti freschi e la convenienza che contraddistingue l’insegna dal 1953. In più, troveranno una vasta gamma di prodotti Selex!

I supermercati Max coniugano perfettamente l’anima della bottega di una volta con la modernità e l’assortimento di oggi, garantendo e rendendo accessibile freschezza e qualità su tutti i reparti.

Venerdì 5 luglio a San Filippo Del Mela in via Aldo Moro, 19, in provincia di Messina, viene inaugurato un nuovissimo Supermercato Max, segnando l’ingresso di nuovi partner nel gruppo CDS.

Giovedì 4 luglio, invece, riapre il punto vendita di Porto Empedocle, in via IV Novembre (AG), con locali rinnovati e offerte esclusive.

Per noi e per i nostri partner, attuali e futuri, sono in arrivo tantissime altre novità nel panorama dell’insegna Max Supermercati, tra cui il nuovo sito Max, grazie al quale è possibile rimanere sempre aggiornati su orari, servizi e promozioni.

Max Supermercati, vicini a te.