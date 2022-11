grande gioia nella cittadina dell'agrigentino

E’ Menfi (in provincia di Agrigento), la Città Italiana del Vino 2023.

Il passaggio di consegne avvenuto alla presenza del sindaco della cittadina

Il passaggio di consegne avvenuto a Duino Aurisina (Trieste) durante la Convention dell’Associazione Nazionale dei 470 Comuni vitivinicoli ed enoturistici, alla presenza dei rispettivi sindaci: Igor Gabrovec per la Città del Vino del Friuli Venezia Giulia e Marilena Mauceri, sindaco di Menfi, importante territorio vinicolo delle Terre Sicane.

Presenti 130 delegati da tutta Italia

Al Pavilion di Portopiccolo di Sistiana si è conclusa dunque la Convention d’Autunno dell’Associazione nazionale Città del Vino. Erano 130 i delegati da tutta Italia stati ospitati a Duino Aurisina-Devin Nabrezina che conclude così il suo anno come Città Italiana del Vino 2022, vera e propria capitale nazionale per la cultura e coltura del vino.

La convention ha permesso di scoprire il Friuli

La consegna della bandiera ha testimoniato con il passaggio di testimone con Menfi. I lavori della Convention sono stati anche l’occasione per far conoscere ai delegati luoghi culturali e cantine dell’intero Friuli Venezia Giulia attraverso visite turistiche, da giovedì 17 a domenica 20 novembre.

Tanti eventi per promuovere il territorio nel 2023

“Siamo pronti – ha dichiarato il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri – con tanta energia ed altrettanto entusiasmo, a mettere in campo tanti eventi destinati a promuovere il nostro territorio per tutto il 2023.

Sono particolarmente soddisfatta – ha concluso Mauceri – per l’apprezzamento ricevuto dall’Assemblea Italiana delle Città del Vino che ci spinge a fare del nostro meglio con tutte le energie di cui disponiamo per rappresentare a livello nazionale il mondo del vino”.

Un importante riconoscimento per Menfi

Grande gioia a Menfi per il riconoscimento. Numerose le aziende vitivinicole della cittadina, che conta poco meno di 12mila abitanti e che da tempo produce uva e vino di qualità eccellenti.

Il settore portante dell’economia è rappresentato dall’agricoltura, nella quale prevale la coltura della vite (50 per cento del territorio comunale); a questa si aggiungono quella tradizionale dell’ulivo e quelle emergenti del carciofo, del settore agrumario, del melone e della patata.

L’industria enologica gestisce la trasformazione e la commercializzazione di circa 60.000 tonnellate d’uva l’anno.