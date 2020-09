Mille migranti a Porto Empedocle dopo la quarantena ma il sindaco vuole impedire lo sbarco

Antonio Maria Casarubea di

22/09/2020

E’ arrivata ieri sera tardi a Porto Empedocle la nave-quarantena Rhapsody che porta con se circa 760 migranti che hanno finito il periodo di quarantena e dunque possono sbarcare. E a seguire arriverà anche il traghetto sansovino che porta con se altri 150 migranti provenienti da Lampedusa dove si cerca di svuotare l’hot spot nuovamente al collasso per 1200 ospiti. Ma la situazione è tutt’altro che calma. Nonostante l quarantena sia finita Porto Empedocle non vuole i migranti e rischia dis coppiare l’ennesimo caos nel Porto della cittadina già teatrod i sbarchi, identificazioni e fughe di migranti in attesa sotto le tensostruttuee. A far sentire forte la propria voce è il sindaco della cittadina, Ida Carmina giunta personalmente al porto con l’intenzione di bloccare il trasferimento dei migranti nella tensostruttura già utilizzata in passato e ritenuta luogo di transito in attesa della ricollocazione nelle altre strutture. Il blocco riguarda i 150 della Sansovino e jon gli altri visto che lo sbarco è praticamente già in corso. Il sindaco ha fisicamente provato a bloccare lo sbarco ma non vi è riuscita e adesso promette proteste eslatanti oltre ad annunciare che sentirà il Ministro dell’Interno al quale presenterà le vibrate rimostranze di Porto Empedocle che non può essere trattata così. I trasferimenti intanto sono continuati per tutta la notte. La nave Rhapsody è ormai a Porto Empedocle da circa 10 ore e le trattative sono state lunghe e complesse. In particolare la trattativa riguardava la posizione di circa 500 dei 760 migranti della Rhapsody che hanno già effettuato la quarantena. Per questi è scattato il foglio di via per lasciare l’Italia entro 5 giorni dall’approdo non essendo appartenenti a categroie che possono avvalersi della protezione internazionale e dunque non possono fare richiesta di asilo. Ma la procedure prevede che dopo la notifica del foglio divia siano liberi dic ircolare. Nella maggior parte dei casi queste persone non rispettano l’0bbligo di lasciare in Paese e restano in circolazione come clandestini. Il sindacoc ontesta il rilascio in territorio di Porto Empedocle perchè teme le conseguenze di questa mole di clandestini.. Ci sono, poi, gli altri 260 migranti che verranno, invece, trasferiti con i diversi mezzi in vari centri di accoglienza italiani in attesa della valutazione della loro posizione. Una volta svuotata la Rhapsody oggi tornerà a Lampedusa per accogliere gli altri migranti presenti nell’hotspot dell’isola che dopo gli ultimi sbarchi ha raggiunto anche le 1200 unità.

