Un malore e una morte improvvisa che ha sconvolto l’intera comunità. A Favara una ragazza di ventun’anni, deceduta in ospedale dopo essere stata ricoverata in seguito ad un malore.

Lucia Bellavia sarebbe stata stroncata da un aneurisma: era stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso, ma dopo alcune ore le sue condizioni sono precipitate e i medici hanno avviato la procedura per accertare la morte cerebrale. Una volta avviato l’iter, la famiglia ha dato il consenso per l’espianto degli organi e la donazione, un gesto di grande solidarietà e altruismo che permetterà, adesso, di salvare la vita ad altre persone.

In tanti hanno pregato per la ragazza fino all’ultimo, ma quando si sono spente le speranze la notizia ha gettato in un profondo sconforto tutto il paese. In queste ore i messaggi dedicati alla giovane sui social sono tantissimi, c’è anche quello del sindaco, che condivide il proprio cordoglio: «Ancora una volta Favara deve dire addio ad una giovane vita – scrive Antonio Palumbo -. Non si può morire a soli ventun’anni. Siamo vicini alla famiglia Bellavia in questo momento di dolore immenso e incomprensibile».

Scrive un’amica: «Dolce Lucia, mai avrei pensato di doverti dire addio così presto. Avevi tanti progetti, tanti sogni, ma il destino è stato beffardo. Io non ti dimenticherò mai». E ancora: «Che ingiustizia. Così giovane, così piena di vita – scrive Marianna -. Per Favara questi sono giorni tristissimi, ma sappi, cara Lucia, che resterai sempre nei nostri cuori. Proteggi da lassù la tua famiglia, noi faremo di tutto per stare vicino ai tuoi genitori».