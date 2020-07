Arrivati 294 migranti stanotte

Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa (Ag) dove la situazione è ormai allo stremo. Quella appena trascorsa è stata un’altra notte di sbarchi sull’isola siciliana dove, fra soccorsi realizzati nelle acque antistanti l’isola e approdi autonomi, sono giunte 15 imbarcazioni con 294 migranti.

Sono stati 6 gli sbarchi autonomi, con un minimo di 8 tunisini e un massimo di 20, avvenuti a molo Favarolo e al porto commerciale. In un unico intervento, poco prima dell’alba, la Capitaneria di porto è riuscita a rintracciare tre barchini con a bordo 103 persone provenienti dalla Libia, dalla Tunisia e dal Bangladesh. Intanto all’hotspot di Lampedusa, capace di ospitare nell’unico padiglione operativo massimo 95 persone, si trovano al momento 954 extracomunitari. La struttura d’accoglienza è in tilt, ieri erano stati trasferiti, con i traghetti di linea per Porto Empedocle.

Sono ormai continui gli sbarchi di migranti sull’isola e non sembrano arrestarsi viste le condizioni di bel tempo e di mare calmo. L’isola è presa d’assalto. Ieri quattro i barchini sono riusciti ad arrivare autonomamente sulla costa, senza essere intercettati dalle motovedette. I migranti sono stati concentrati sul molo Favarolo e poi trasferiti nella struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola. La Prefettura ha organizzato il trasferimento di almeno 150 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa ma non è bastato visto l’arrivo di altre persone da ospitare. L’ufficio territoriale del governo sta provando ad alleggerire le presenze nonostante i continui arrivi. Sono due i traghetti, uno in tarda mattinata e l’altro in serata, che collegano Lampedusa con Porto Empedocle.

“Cercheremo delle soluzioni per non pesare su questa comunità” ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante la sua visita a Lampedusa. Il capo del Viminale, in particolare, ha rassicurato il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, della vicinanza del Governo agli isolani, alle prese con i problemi determinati dagli sbarchi dei migranti. “L’attenzione del Governo per Lampedusa è massima – ha garantito Lamorgese – . Tutti i migranti che sbarcano su queste coste verranno sottoposti a test sierologici”.

“L’invasione, come temevano, è ricominciata. Sulle coste di Lampedusa sbarchi a raffica, l’hotspot strapieno affollato da 675 immigrati, strapieni i centri nei porti siciliani. Nel silenzio più totale procede l’invasione, con cifre preoccupanti: sbarchi aumentati di oltre il 300% rispetto allo scorso anno, ne sono arrivati più di 10mila: questa l’unica voce che abbiamo in attivo in Italia, è l’unica voce di crescita quella degli sbarchi di clandestini. Il Governo non fa nulla e intanto le ONG hanno ripreso a fare il servizio taxi libere e incontrollate tra le acque libiche e le nostre. E siamo solo all’inizio” ha detto il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.