Barchino in pericolo in zona maltese. Sbarchi fermi da 36 ore. 110 lasciano hotspot di Lampedusa

Salvini attacca: “Immigrazione fuori controllo”

Ieri ad Augusta ResQ People con 166 a bordo. Bucalo (Fdi), “Lamorgese intervenga, centinaia positivi al Covid”

In pericolo in zona Sar maltese 8 migranti, tra cui 3 bimbi. A segnalare la loro presenza è Alarm Phone: “Siamo stati allertati da un gruppo fuggito dalla Libia a bordo di una piccola barca – si legge su Twitter -. Siamo riusciti a parlare con loro circa 3 ore fa. Siamo preoccupati per la loro situazione! Le onde sono alte 2 metri, la piccola barca potrebbe capovolgersi in ogni momento. Forze armate maltesi cosa state facendo per soccorrerle?”.

110 lasciano hotspot di Lampedusa

Sono 110 i migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, che verranno trasferiti in mattinata con il traghetto di linea per Porto Empedocle dove arriveranno stasera. Nella struttura d’accoglienza di contrada Imbriacola resteranno così 474 persone a fronte di 250 posti disponibili.

Sull’isola, da più di 36 ore, non si registrano sbarchi.

Salvini, “Immigrazione fuori controllo”

“Si parla di terza dose di vaccino, c’è il green pass, c’è il problema dei poliziotti che ancora non sono vaccinati e non possono andare in mensa, se si chiedono sacrifici agli italiani non si possono accettare ancora sbarchi, occorre intervenire, un’immigrazione fuori controllo non aiuta”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Morning News”, Canale 5.

“Noi stiamo finanziando il traffico di armi e droghe, sono viaggi scientificamente organizzati soprattutto dalla Tunisia” ha aggiunto “sbarcano soprattutto i ragazzi tra i 20 – 30 anni che in molti casi portano problemi”. Per Salvini “in passato l’Europa non è stata in grado di gestire queste emergenze, ora cerchiamo di essere ottimisti”.

Ieri ad Augusta ResQ People con 166 a bordo

Ha attraccato ieri al porto di Augusta (Siracusa) la nave Resq People con a bordo 166 migranti soccorsi in alcuni interventi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. L’Italia aveva concesso l’autorizzazione ad entrare in porto.

Bucalo (Fdi), “Lamorgese intervenga, centinaia positivi al Covid”

“Il ministro dell’Interno, Lamorgese, superi l’atteggiamento minimalista assunto rispetto al fenomeno migratorio e guardi in faccia la realtà. In Sicilia continuano ad arrivare migliaia di immigrati e, secondo quanto risulta dagli accertamenti, a centinaia risultano positivi al Covid. Molti di questi, addirittura, riescono ad eludere i controlli e scappano con il pericolo di un ulteriore dilagare del virus. Peraltro, questo accade in un territorio vicinissimo al passaggio in area gialla, la cui popolazione sarà costretta ad ulteriori restrizioni. Da siciliana e da italiana, chiedo che il governo fermi questa spropositata ondata di arrivi”. Lo ha detto ieri Ella Bucalo, parlamentare di Fratelli d’Italia.