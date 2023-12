La scoperta fatta da polizia e guardia di finanza

Tre arresti nell’Agrigentino per droga, alcuni ovuli addirittura nascosti all’interno dell’ano di uno dei presunti pusher. Ad essere portata avanti un’articolata operazione finalizzata alla repressione e al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Hanno operato il commissariato di pubblica sicurezza di Licata, insieme ai militari della locale tenenza della guardia di finanza di Licata. Arrestati tre uomini di 45, 43 e 42 anni. Le accuse per loro sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina in concorso.

Necessario il ricovero ospedaliero

I tre bloccati sull’autobus nella tratta Palermo-Licata, nel territorio dell’agrigentino. Due di loro fermati mentre tentavano di disfarsi della sostanza, mentre un terzo fermato e condotto all’ospedale per un’ispezione approfondita. Ed è venuto fuori che aveva nascosto due ovuli di droga all’interno dell’ano. E’ stato necessario l’intervento medico per permettere il prelievo dello stupefacente in questa delicata zona del corpo.

Lo stupefacente raccolto

Agenti di polizia e i militari della guardia di finanza hanno sequestrato in totale 63,8 grammi circa di droga del tipo eroina divisa in 6 ovuli. Gli indagati, su disposizione della Procura di Agrigento che coordina le indagini, hanno avuto gli arresti domiciliari e sono a disposizione della competente autorità giudiziaria. Il Gip del tribunale di Agrigento a sua volta ha convalidato i provvedimenti della misura cautelare.

Un espediente provato altre volte

Non è la prima volta che gli spacciatori provano questo tipo di espediente. I finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo sequestrarono qualche tempo fa al casello autostradale di Buonfornello, nel Palermitano, 161 grammi di eroina contenuta in 23 ovuli. Erano trasportati da un soggetto extracomunitario proveniente da Bologna. I finanzieri hanno deciso di sottoporre il sospettato ad una visita radiologica all’ospedale Civico di Palermo. Dalla Tac emerse la presenza di numerosi ovuli nell’addome dello straniero che risultarono contenere un totale di 161 grammi di eroina della tipologia “Brown Sugar”.

