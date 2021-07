Tanta paura ma danni fortunatamente limitati questa mattina a Linosa, la seconda isola delle Pelagie dopo Lampedusa, a causa di un incidente risoltosi solo con danni alle cose.

Auto già dalla banchina verso il mare

Per cause ancora da accertare un’auto è volata già dalla banchina finendo in mare.

In realtà il mezzo è rimasto sospeso fra la stessa banchina e i sassi frangi flutti in un’area dove l’acqua marina è molto bassa. Si è trattato, comunque, di un incidente estremamente pericoloso quanto spettacolare e pauroso.

Un altro incidente nel Nisseno

Non si tratta dell’unico incidente di questa mattina in Sicilia. Un altro scontro di natura diversa è avvenuto tra un’ambulanza del 118 e un’auto a Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo del 118 stava percorrendo viale Luigi Monaco, per andare a prestare soccorso in un incidente, quando ha avuto un impatto con l’auto. Nessuno è rimasto ferito. Danni soltanto ai mezzi. La centrale del 118 ha prontamente inviato un’altra ambulanza per soccorrere i feriti dell’altro incidente.

Ennesimo scontro nel Messinese

Risale a due giorni fa, invece l’incidente che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nel messinese. Si è trattato di una partenza del Distaccamento di Patti intervenuta con Autopompa serbatoio e scout (un mezzo speciale attrezzato) per un incidente stradale avvenuto sulla strada Statale che porta da San Leonardo a Galbato, in località San Giorgio di Gioiosa marea (Me).