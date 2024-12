Da quasi tre settimane, una consistente perdita fognaria affligge via Cavaleri Magazzeni, causando disagi e preoccupazioni tra gli abitanti della zona. La fuoriuscita di liquami, oltre a rendere difficoltoso il transito di auto e moto, diffonde miasmi nauseabondi nelle abitazioni circostanti.

Esposto di Mareamico Agrigento

L’associazione ambientalista Mareamico Agrigento ha segnalato il problema all’AICA e al Comune di Agrigento. In assenza di riscontri, l’organizzazione ha presentato una denuncia formale agli organi competenti, sollecitando un intervento risolutivo.

Oltre al disagio olfattivo, i residenti temono possibili conseguenze per la salute pubblica a causa del prolungato sversamento di liquami sulla strada.

A Cruillas al via la Fase 2 dei lavori per la nuova fognatura

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo ha emanato l’ordinanza n. 1285, che modifica la precedente ordinanza n. 962 del 08/08/2024 relativa ai lavori di realizzazione della fognatura di via Cruillas e all’eliminazione degli scarichi nel Canale Mortillaro. L’ordinanza introduce modifiche alla viabilità per la Fase 2 dei lavori, che interessa via Badia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via T. Daubler e l’incrocio con via Buonfornello.

Limitazioni al traffico in via Badia

Nello specifico, l’ordinanza prevede la chiusura totale al traffico veicolare della carreggiata interessata dai lavori in via Badia. Verrà inoltre istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati della strada nel tratto interessato. Anche il transito pedonale sui marciapiedi interessati sarà interdetto. Sarà predisposto un percorso pedonale protetto lungo il perimetro del cantiere.

La precedente ordinanza

Il Comune di Palermo aveva emesso l’ordinanza per l’esecuzione di lavori di realizzazione della rete fognaria in via Cruillas, con lo scopo di eliminare gli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro. Per consentire i lavori erano state disposte alcune modifiche alla viabilità nella zona interessata.