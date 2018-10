Il sopralluogo

L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro, si è recato, su invito del sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, presso il sito Unesco della “Scala dei Turchi”.

Sono stati rilevati i disagi provocati dal pericolo di cedimento di un costone che insiste sulla spiaggia sottostante.

ll sindaco di Realmonte ha chiesto l’intervento della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico, al fine di individuare le azioni più concrete ed immediate da porre in essere, onde mettere in sicurezza le migliaia di visitatori, scongiurando il potenziale pericolo incombente.

In ragione di ciò, l’assessore Cordaro incontrerà il Commissario, Maurizio Croce, per adottare un intervento urgente attraverso una rimodulazione delle somme previste nel Patto per il Sud.

La proposta verrà rappresentata al presidente della Regione Siciliana, on.Nello Musumeci, per definire una soluzione praticabile.

“Scala dei Turchi rappresenta un sito di eccellenza mondiale e in quanto tale – afferma l’assessore Cordaro – deve avere un canale di assoluta priorità”.