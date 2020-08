Identificato il presunto responsabile

Un motociclista di 51 anni è ricoverato con la prognosi riservata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un incidente avvenuto sulla strada che porta ai lidi di Porto Empedocle.

L’uomo era sulla sua motocicletta, una Mv Augusta, quando, dopo aver sbattuto con un’autovettura, è finito sull’asfalto. Il conducente dell’auto, anziché fermarsi per prestare i primi soccorsi, si è allontanato. Il ferito è stato trasferito in ospedale e i poliziotti del commissariato hanno avviato le ricerche dell’automobilista che è stato, poco dopo, rintracciato. La sua posizione è al vaglio della Procura.

