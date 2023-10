Si è precipitato dentro l’immobile dopo aver sentito le urla

Un agente della polizia ferroviaria di Agrigento, libero dal servizio, ha salvato 4 bambini ed il loro cane dall’incendio della propria abitazione. Il poliziotto, mentre era nella sua abitazione nel centro di Agrigento, ha sentito un forte odore di bruciato. Dopo essersi accertato che non pervenisse dal proprio appartamento, ha individuato una colonna di fumo originata da una palazzina nelle vicinanze. Immediatamente è corso nella direzione del fumo, allertando contemporaneamente il 112, il numero unico di emergenza.

Le urla disperate

Giunto sul posto ha appurato che delle persone, con mezzi di fortuna, stavano già cercando di spegnere le fiamme. Ma ha anche sentito delle grida di bambini. Per questo, senza perdere un solo attimo, non ha atteso l’arrivo dei soccorsi ma è entrato nel palazzo completamente saturo di fumo. Poco dopo ha ritrovato in una stanza di un appartamento del primo piano 4 bambini di età tra i 2 e i 13 anni ed un cane.

L’irruzione eroica

L’agente ha subito liberato il cane rinchiuso in un recinto, il quale è scappato giù per le scale. E dopo aver preso in braccio il bambino più piccolo, ha condotto i fratellini fuori dall’abitazione. Ha nel contempo preso degli accorgimenti assicurandosi anche che i piccoli non inalassero troppo fumo. Ad ognuno di loro ha dato degli stracci, che erano stati bagnati, a copertura di naso e bocca. Una volta fuoriuscito dall’abitazione, l’agente ha affidato i bambini alle cure del 118 e successivamente alla madre accorsa poco dopo.

Le persone salvate a Palermo

Anche nell’estate trascorsa si sono verificati episodi simili. Come a Palermo nel luglio scorso, quando due poliziotti hanno salvato una quindicina di persone rimaste intrappolate nelle fiamme nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. Sono stati due agenti del commissariato Libertà che, dopo gli interventi di soccorso ad anziani, famiglie e ragazzini, rimasero infortunati e feriti agli occhi. Riportarono seri problemi respiratori legati al fumo che inalarono mentre a mani nude cercarono di mettere in salvo più persone possibili rimaste bloccate nella zona di via Brunelleschi e Fondo Petix.

Like this: Like Loading...