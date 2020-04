si indaga sulle cause del decesso

E’ giallo nell’Agrigentino sulla morte di un uomo di circa 40 anni.

Originario di Riesi (Caltanissetta), è stato trovato morto nella sua auto, una Fiat Punto, in sosta nel parcheggio esterno della stazione ferroviaria di Canicattì (Agrigento).

Gli agenti sono stati avvertiti da un passante. La polizia ha informato la Procura di Agrigento, mentre i carabinieri di Riesi hanno avvertito i familiari dell’uomo. Si indaga sulle cause del decesso.

Un fatto analogo è accaduto lo scorso 12 gennaio nel Catanese, dove un uomo di 53 anni è stato trovato morto dentro una autovettura in una piazzola della strada statale 284, quella che collega i Paesi etnei, in territorio di Adrano. Il decesso, in quel caso, è stato attribuito a cause naturali.

