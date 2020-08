Sulla SS115

Sono entrati con il volto coperto e armati di pistola e hanno rapinato il distributore di carburante. È accaduto sabato sera lungo la SS115, a Licata, in provincia di Agrigento. In due hanno rapinato il distributore di carburanti, Sicilpetroli, minacciando l’addetto alla distribuzione di carburante con una pistola e riuscendo a farsi consegnare l’incasso della giornata, circa 4 mila euro. I due malviventi infine sono fuggiti a bordo di un’automobile.

Sul posto, come riporta il Giornale di Sicilia, una volta che il titolare del distributore ha dato l’allarme, sono arrivati carabinieri e la polizia di Stato. Le autorità hanno cinturato la zona e hanno istituito numerosi posti di blocco nella zona ma dei due non sono comparse tracce. Una rapina, quella di sabato sera, che ha le stesse modalità di un altro colpo eseguito l’11 agosto scorso. In quel caso il bottino portato via dai rapinatori ammonta a circa 5 mila euro. I carabinieri riuscirono subito a ritrovare l’autovettura utilizzata: una Chevrolet Matiz. Le indagini, per quella prima rapina, sembrano puntare su Canicattì. E questo perché l’utilitaria risultò rubata proprio nel comune agrigentino.

Per la ricostruzione della vicenda è già verificata l’eventuale presenza di impianti di video sorveglianza, le cui immagini potrebbero dare una traccia agli investigatori per l’identificazione dei due criminali.