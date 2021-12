Carabinieri intervenuti anche per il crollo di un balcone

Carabinieri impegnati in una doppia attività a cavallo tra la vigilia e la festività dell’Immacolata a Ribera, nell’agrigentino. Accanto all’ennesima operazione antidroga che ha visto arrestare un pusher, si è anche verificato il pericolosissimo crollo di un balcone al quarto piano di un’abitazione, fortunatamente senza feriti ma con ingenti danni.

L’operazione antidroga

I carabinieri della tenenza di Ribera, nel corso dei controlli effettuati costantemente sui soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno arrestato in flagranza di reato di un soggetto di 51 anni, disoccupato, già sottoposto alla detenzione domiciliare. L’uomo è stato trovato in possesso di 6 dosi di hashish, del peso complessivo di circa 6 grammi, ed una dose di cocaina quantificata in un altro mezzo grammo. Oltre alla droga, nel corso della perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto anche materiale idoneo per il confezionamento ed il taglio della sostanza e la somma in contanti di 170 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita. Il 51enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Lo stesso personaggio era stato recentemente arrestato per droga.

Il crollo del balcone

All’alba di ieri tanta paura in via fratelli Cervi a Ribera dove è crollato il balcone del terzo piano di un’abitazione di proprietà di un cittadino di origini romene di 53 anni, muratore. Il crollo, che si è verificato verosimilmente per un cedimento strutturale, fortunatamente non ha provocato feriti ma solo danni alle cose. E’ stato danneggiato il balcone sottostante e quattro autovetture che si trovavano parcheggiate in strada, compresa quella del proprietario, che sono state colpite dai calcinacci in caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sciacca che dopo le prime verifiche hanno dichiarato l’immobile inagibile in attesa di ulteriori accertamenti.