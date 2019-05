ricoverato in rianimazione all'ospedale di caltanissetta

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato in visita all’ex governatore Angelo Capodicasa, ricoverato da sabato scorso in Rianimazione all’ospedale di Caltanissetta a seguito di una emorragia cerebrale.

Musumeci, accolto dai due figli medici dell’esponente di sinistra, si è fermato per alcuni minuti a parlare con i sanitari del nosocomio nisseno sulle condizioni del paziente, che rimangono gravi ma stazionarie.

Capodicasa, 69 anni, agrigentino, è stato deputato regionale comunista e presidente della Regione da novembre del 1998 a luglio del 2000. E’ stato anche vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 2006 al 2008.

Il politico, passato ad Articolo 1 dopo una lunga militanza nel Pd, era stato soccorso in strada, nei pressi della sua abitazione, ad Agrigento, dove sarebbe stato trovato privo di sensi e in un lago di sangue.

Pare che sia caduto, all’improvviso, per terra. Dopo un primo ricovero al “San Giovanni di Dio” di Agrigento è stato trasferito d’urgenza al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Solo 24 ore prima, venerdì sera, aveva partecipato ad una convention politica agrigentina per un candidato delle elezioni Europee.