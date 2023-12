Due feriti durante la colluttazione

Rissa tra due famiglie e arrestati a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Arrestati da polizia e carabinieri cinque romeni di età compresa tra i 20 ed i 41 anni con la denuncia di rissa aggravata, lesioni personali e danneggiamento.

Dalle parole ai fatti

Il diverbio, che ben presto si è trasformato in un una violenta colluttazione, si è innescato a causa della relazione non gradita fra un bracciante agricolo 27enne, residente a Canicattì, e la figlia di un 41enne, anch’esso bracciante agricolo, residente a Palma di Montechiaro.

La lite ha coinvolto le due famiglie, due i feriti

La lite ha coinvolto i componenti delle due famiglie che hanno utilizzato anche due coltellacci e una grossa padella di ghisa.

Due i feriti: il 27enne ha riportato fratture multiple al setto nasale e alla mandibola giudicate guaribili in circa 30 giorni; un altro di 20 anni, parente del 41enne, ha invece riportato ferite che guariranno in 7 giorni. I cinque romeni arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Accertato, dalle forze dell’ordine, anche il danneggiamento del lunotto posteriore dell’auto che il ventisettenne ha usato per spostarsi da Canicattì a Palma di Montechiaro.

Violenta rissa dopo un incidente stradale a Termini Imerese

Una rissa violenta è stata scatenata alla vigilia di Natale dopo un incidente stradale a Termini Imerese. Lo scontro in via Salemi Oddo ad angolo con via Denaro Pandolfini tra una moto e un’auto. Il motociclista che è finito a terra si è scagliato contro l’automobilista. Sono venuti alle mani i due che si trovavano a bordo dell’auto e lo stesso motociclista che ha poi trovato sostegno da un amico intervenuto in suo aiuti. Nel corso della rissa è spuntata anche una grossa catena.

Nessuno è riuscito a bloccare i quattro che se le sono date di santa ragione. Poco dopo la lite è terminata e i quattro si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce ma lasciando i residenti impauriti per quanto accaduto.