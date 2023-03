i fatti nel gennaio 2022

La Procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta, per deturpamento di cose altrui e deturpamento di bellezze naturali, dei due che, nella notte fra il 6 e il 7 gennaio del 2022, imbrattarono, con una sostanza chimica rossa, la Scala dei Turchi di Realmonte (Agrigento).

Chi sono le persone che andranno a processo

Si tratta di Domenico Quaranta, 49 anni, condannato in passato per gli attentati terroristici dimostrativi alla Valle dei Templi e alla metropolitana di Milano e Francesco Geraci, 46 anni, entrambi di Favara (Ag).

I due uomini identificati e denunciati dai carabinieri

A identificare, e denunciare i due, furono, pochi giorni dopo lo scempio della marna bianca famosa in tutto il mondo, i carabinieri di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere.

Il ruolo dei due, il processo dal 3 luglio

Ad agire materialmente sarebbe stato Quaranta mentre Geraci avrebbe fatto da autista del furgone Ford Transit e da “palo”. Il processo si celebrerà a partire dal 3 luglio davanti al giudice monocratico Rossella Ferraro.

L’indignazione e le indagini

Il deturpamento della Scala dei Turchi provocò una indignazione enorme anche perché si tratta di una delle zone di maggior attrazione della Sicilia.

I militari sono arrivati ai due uomini grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della zona. Inoltre erano stati fatti accertamenti sulla vendita del prodotto usato per imbrattare la marna bianca, ossido di zinco, utilizzato per verniciature esterne.

Quaranta finito in carcere nel marzo 2022

Nei primi giorni di marzo del 2022 Domenico Quaranta è finito in carcere. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del magistrato di sorveglianza che, in considerazione della sua elevata pericolosità sociale, dispone la misura di sicurezza della casa lavoro in carcere.

Per lui, programma di lavoro interno alla casa circondariale di Barcellona

Quaranta, in sostanza, dovrà svolgere, per un periodo indeterminato, un programma di lavoro all’interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto dove resterà detenuto. Il questore di Agrigento, a inizio 2022, aveva firmato il foglio di via obbligatorio, per la durata di tre anni, nei confronti nei suoi confronti in seguito al danneggiamento della Scala dei Turchi.

Like this: Like Loading...