Notte di sangue nella Sicilia centrale.uno schianto mortale è avvenuto lungo la strada fra Menfi e Sciacca nell’Agrigentino. Una donna di Salaparuta ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, in località Bordea, all’altezza dello store Unieuro, alle porte del centro abitato di Sciacca.

Accertamenti in corso

Si sono scontrate due autovetture, una Jeep Renegade e un’Opel Corsa. Ancora da comprendere il motivo dell’incidente.

La vittima viaggiava nel sedile posteriore dell’Opel Corsa ed ha perso la vita. Le due persone che invece occupavano i sedili anteriori sono rimaste ferite e sono state trasportate con urgenza all’ospedale di Sciacca.

All’ospedale di Sciacca anche al conducente del Suv contro il quale la Opel si è schiantata. Il traffico lungo la strada statale 115 è stato interrotto per buona parte della notte prima per i soccorsi poi per i rilievi e per liberare la sede stradale.

Una settimana fa l’ultimo incidente mortale

L’ultimo incidente mortale registrato in Sicilia risale allo scorso fine settimana. E’ avvenuto a Lascari in contrada Gorgo Lungo nel Palermitano. Una Toyota Yaris con a bordo due giovani di Messina è finita prima contro le recinzioni di diverse villette e poi ha finito la corsa sfondando il muro e la recinzione di una costruzione.

La vittima

Il passeggero a bordo Andrea Finocchio di 29 anni è morto sul colpo. L’autista di 37 anni in codice giallo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i due automobilisti dalla vettura. I rilievi sono condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù che stanno valutando la posizione del guidatore.

Inutili soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto ambulanza del 118 e vigili del fuoco. I primi hanno provato a rianimare il passeggero del mezzo mentre il conducente, un 37enne, trasportato in codice giallo all’ospedale Giglio di Cefalù. I pompieri invece hanno estratto il corpo dalle aggrovigliare lamiere del mezzo.

