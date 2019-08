Un operaio quarantenne è rimasto ustionato alle mani e alle braccia mentre si stava occupando, assieme ad un collega, del passaggio della fibra ottica in via Caruso Lanza ad Agrigento. I due erano all’opera quando, forse a causa dello scoppio di una tubatura di metano, è divampato un incendio. Il ferito è stato portato in ospedale. Sul posto, sono al lavoro la polizia e i vigili del fuoco.

Italgas in una nota dice che “il tempestivo intervento dei tecnici Italgas ha permesso di mettere rapidamente in sicurezza il tratto di condotta danneggiato e di contenere il disservizio a un unico condominio per il quale i tecnici sono già al lavoro per ripristinare la normale fornitura nel più breve tempo possibile”.