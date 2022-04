Momenti di paura

Momenti di paura nel corso di questa notte a Campobello di Licata, in provincia di Palermo. Una donna è rimasta ferita dopo che è scoppiata una bombola del gas all’interno di un appartamento.

La tragedia in via Napoli

Questa notte, via Napoli, a Campobello di Licata, è scoppia una bombola del gas, una donna è rimasta ferita. Immediata è stata la richiesta di soccorso con i carabinieri della locale stazione, coordinati dai militari della compagnia di Licata agli ordini del capitano Augusto Petocchi, che si sono portati sul posto. La donna vive all’interno della casa in cui è avvenuta la deflagrazione violentissima.

La donna ferita in ospedale

La signora ha riportato per fortuna lievi ustioni ed è stata trasferita in ambulanza, all’ospedale di Canicattì per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul luogo sono presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Licata e Canicattì.

Illesi gli altri familiari della donna

Nessun danno invece per il compagno e per il figlio della donna che al momento dello scoppio si trovavano in un’altra stanza. Danni seri, invece per i vetri della casa e di alcune case vicine. Il forte boato ha svegliato l’intero quartiere e messo in allerta tutti i residenti. Tutti hanno capito che era avvenuto qualcosa di terribile dopo il violento scoppio avvenuto nel corso della notte.

La macchina dei soccorsi dopo lo scoppio della bombola

A Campobello di Licata, dopo la chiamata ai soccorritori, è partita la macchina dei soccorsi che hanno prima aiutato la donna a uscire dall’appartamento per poi essere trasportata in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. Uno scoppio meno grave rispetto a quello avvenuto nel paese agrigentino di Ravanusa, ma che sicuramente ha fatto riaffiorare la paura per la perdita di vite umane come avvenne in quella terribile occasione.

foto Grandangolo Agrigento