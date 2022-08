Nuova emergenza

Sono 147 i migranti che, con 6 diversi barchini, sono arrivati tra la notte scorsa e l’alba a Lampedusa. Tre gli sbarchi autonomi con 14, 15 e 17 persone, tra tunisini e siriani, arrivate direttamente sull’isola, fra molo Favarolo, il porto e molo Madonnina. Ieri 221 migranti sono giunti ieri sull’isola con sette approdi. Ora l’emergenza continua.

I primi arrivi nella notte

Nella notte, a 11 miglia da Capo Ponente, la motovedetta V8002 della Guardia di finanza ha intercettato una barca di legno, partita da Zuara in Libia, con a bordo 66 bengalesi, siriani e palestinesi. Fra loro anche sei donne, due delle quali minorenni. La stessa unità di soccorso, ad un miglio dal porto, ha bloccato un barchino di 4 metri con 11 tunisini, uno dei quali minorenni, partiti da Djerba. A mezzo miglio è stato invece agganciato un altro barchino con 16 tunisini, compresa una donna.

Ancora sbarchi in mattinata

All’alba, sulla strada di molo Madonnina, sono stati bloccati, dai carabinieri, 14 tunisini, di cui 3 minorenni; mentre direttamente a molo Favarolo sono giunti in 15 partiti da Zarzis (Tunisia) e sulla banchina del porto altri 25 sedicenti tunisini e siriani, fra cui 4 donne. Ieri, sull’isola, con 7 diverse imbarcazioni erano giunti 221 migranti.

Ieri altri arrivi

Nella giornata di ieri sono 87 i migranti giunti, nell’arco di un’ora, con due diversi barchini a Lampedusa. Dopo i sessanta migranti, tra cui due donne e cinque minori, sbarcati all’alba dopo essere stati soccorsi a due miglia e mezzo dalla costa da una motovedetta della Guardia di finanza, altri natanti sono stati soccorsi dai finanzieri a 12 e 6 miglia- Sulla prima imbarcazione di 12 metri, salpata da Zuara in Libia, c’erano 69 egiziani e bengalesi. Sulla seconda, partita da Kerkenna in Tunisia, erano invece in 18 sedicenti algerini e tunisini. I due gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.