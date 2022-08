Oggi previsto l'arrivo sull'isola del leader della Lega Salvini

Sarà un’altra giornata di trasferimenti di migranti a Lampedusa, dove oggi è atteso l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini. Ieri hanno lasciato l’isola, con i traghetti di linea e la nave Diciotti della guardia costiera, 871 ospiti dell’hotspot dove, al momento, ci sono 809 persone a fronte di una capienza di 350 posti. Secondo quanto pianificato dalla prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, 150 verranno imbarcati sul traghetto Sansovino che arriverà in serata a Porto Empedocle.

Altri trasferimenti tra Pozzallo ed Agrigento

A scortarli, due squadre di carabinieri. Sempre in mattinata, altri 50 migranti verranno trasferiti a Pozzallo con una motovedetta della guardia di finanza e altri 50 ad Agrigento, su motovedetta della guardia costiera. La nave Diciotti, salpata nel cuore della notte con circa 800 profughi, è intanto arrivata a Porto Empedocle.

Le polemiche sull’arrivo di Salvini

Intanto l’arrivo nell’isola di Salvini ha già scatenato le prime polemiche. L’europarlamemtare della Lega, Annalisa Tardino, ha lanciato un chiaro messaggio: “Se, come affermato, Miccichè e Forza Italia sono al lavoro per l’unità della coalizione, in Italia come in Sicilia, allora si dovrebbero evitare alcuni spiacevoli commenti.

Serve contrastare un business a gestione criminale e garantire sicurezza ai nostri cittadini. E Matteo Salvini al Viminale ha dimostrato che ciò è possibile”. “Non avevo idea della visita di Salvini a Lampedusa – ha replicato il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè -. Lungi da me la voglia di fare polemica. Quando mi è stato chiesto cosa ne pensassi, ho semplicemente esclamato: da sempre tutti fanno passerelle e il vostro problema è quello della presenza di Salvini a Lampedusa?”.

In corso rimozione barchini dal porto di Lampedusa

Intanto è in corso, con una grossa autogru, la rimozione dei barchini, utilizzati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, dal molo Favarolo. Le imbarcazioni vengono caricate su un camion che le trasferirà lontano dallo specchio d’acqua del porto. Si tratta di un’operazione di pulizia anche in vista di nuovi approdi. Le condizioni del mare sono buone e si attendono nuovi sbarchi.