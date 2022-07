Le parole del leader della Lega

Matteo Salvini risponde alla preoccupazione di Giorgia Meloni sull’accordo per la premiership in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre.

Il leader della Lega, ai microfoni di RTL 102.5, ha detto: “Meno tempo si passa a litigare meglio è. Sceglieranno gli italiani, chi prende un voto più vince e governa, non capisco dove sia il problema. Il centrodestra dopo tre anni è finalmente compatto, abbiamo una idea diversa rispetto alla sinistra, passare giornate a parlare di candidature e liste mi sembra davvero tempo perso”.

Salvini ha specificato, quindi, che “il centrodestra ha tre leader in campo, più altri amici, chi di questi prende un voto in più perché gli italiani gli danno fiducia sceglie. Oggi come faccio a dirlo? La mia ambizione è di essere il più scelto, per me sarebbe un onore prendere in mano il Paese”.

L’ex vicepremier ha aggiunto: “La Lega ha avuto mille iscritti in questa settimana, il sondaggio sarà domenica 25 settembre e ci sarà una scelta tra la sinistra, il M5S e il centrodestra unito. Per questo domani inviterò sia Meloni che Berlusconi a concentrarci sui temi. Io inviterò sia Meloni che Berlusconi a concentrarci unicamente su quello che faremo dal 26 settembre. La difficoltà sarà governare questo paese che avrà una crisi economica in autunno e inverno e non saranno rose e fiori, sarà un periodo difficile e complicato”.

Salvini ha anche criticato la scelta di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta di lasciare Forza Italia: “Mi stupisce che gente eletta con il centrodestra, che ha governato con il centrodestra fino a ieri, poi passi allegramente al centrosinistra come Brunetta e Gelimini e dicano: ‘Vado a sinistra’. Faccio politica per passione e per lavoro, ho la stessa tessera di partito da trent’anni. Non mi piacciono quelli che passano dal Milan all’Inter, dalla Roma alla Lazio, da destra a sinistra. Chi cambia partito dalla sera alla mattina non rispetta gli elettori”.

Infine, l’auspicio. Per la Lega, Salvini non si accontenta “di meno del 20%, ci arriviamo”.