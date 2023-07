Grazie ad un terno sulla ruota di Genova

Sicilia baciata dalla dea bendata ed in festa grazie al Lotto. Nel concorso di sabato scorso. 1° luglio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Agrigento si è aggiudicato ben 315mila euro con un terno sulla ruota di Genova grazie alla seguente combinazione: 12-38-60.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 575 milioni in questo 2023.

Ad aprile vincite nel Palermitano e nell’Ennese

Lo scorso aprile in Sicilia si registrarono due vincite. Nel concorso dell’11 aprile vinti 102 mila euro. la fetta più importante spetta a Nissoria, in provincia di Enna, dove è stata centrata una vincita da 95mila euro.

A questi si aggiungono altri 7 mila euro conquistati a Palermo.

Altra vincita lo scorso 1 aprile

Nel concorso del 1° aprile un fortunato giocatore di Palermo era riuscito a centrare un’altra vincita pari a 64.500 euro. Ma è stata grande gioia e festa anche alla tabaccheria Mannino, al civico 42 di piazza Leoni a Palermo. Bottiglie stappate per una vincita registrata al SuperEnalotto nell’ultimo concorso del 28 marzo 2023. Il fortunato giocatore che è riuscito a centrare il “5” si è aggiudicato per la precisione 74.187 euro.

Grande gioia e festa alla tabaccheria Mannino, al civico 42 di piazza Leoni a Palermo, per una vincita registrata al SuperEnalotto nell’ultimo concorso del 28 marzo scorso

Il fortunato giocatore che è riuscito a centrare il “5” si è aggiudicato per la precisione 74.187 euro. Annalisa Mannino, titolare della tabaccheria, è davvero felice per il giocatore che ha vinto la somma.

“Speriamo – disse la titolare della tabaccheria a BlogSicilia – che il vincitore sia un nostro cliente e che ne faccia buon uso. Peccato però non aver centrato il “6” per un numero. Spero prevalga la felicità di aver centrato il ‘5’, 74mila euro, perché oggi come oggi hanno il loro valore. Pe ritirare la somma il vincitore deve recarsi a Roma o a Milano presso le sedi Sisal, con il documento di identità e la schedina vincente. Auguri al vincitore!”.