Nell’80 per cento dei casi riscontrate irregolarità

Su 45 strutture turistiche ricettive monitorate, in 37 sono state riscontrate irregolarità, e di queste 28 erano totalmente fuori norma e abusive. La questura di Agrigento ha operato attraverso il nucleo controlli strutture ricettive e la squadra della divisione polizia amministrativa. Avviati una raffica di controlli sulle attività turistiche e ricettive. E lo ha fatto concentrandosi su Lampedusa e Porto Empedocle.

La crociata delle associazioni di categoria

A sollecitare questi controlli, a livello nazionale, erano state le organizzazioni di categoria. A Lampedusa, in particolar modo, oltre il 70 per cento delle attività monitorate sono risultate non a norma. Molte erano del tutto sprovviste di qualunque requisito di legge.

Controlli anche a Palermo città

Con la fine della pandemia hanno ripreso vigore anche questo tipo di controlli. Nel recente passato molte attività si erano concentrate nella zona del Palermitano. Il nucleo accertamenti tributari della polizia municipale di Palermo è arrivato anche a sequestrare tre b&b abusivi, rispettivamente ubicati in via Tricomi dalle parti dell’ospedale Civico ed in piazza teatro S. Cecilia e via Roma, in centro storico. Tutte e tre le strutture, secondo quanto accertato all’epoca, disponevano di quattro camere. Quando gli agenti hanno accertato la mancanza delle necessarie autorizzazioni per la conduzione dell’attività, hanno eseguito l’immediata chiusura delle strutture. Sono scattate sanzioni per circa mille euro ciascuno.

Altro sequestro in provincia

I carabinieri della compagnia di Cefalù, insieme a personale della capitaneria di porto e dell’ufficio tecnico comunale, sequestrarono un’attività recettiva realizzata in contrada Kalura senza nessuna autorizzazione. Il proprietario un cefaludese di 85 anni venne denunciato. I militari verificarono che l’indagato aveva realizzato un’abitazione in contrada “Kalura” su di un’area demaniale marittima sottoposta a vincoli paesaggistici e sismici. Si trovava addirittura su di una scogliera prospiciente il mare. Sono stati trovati 3 terrazzamenti in cemento costruiti sulla roccia per una superficie complessiva di 150 metri quadrati.

